Vizyondaki iki iddialı film: O da Bir Şey mi? ve 'Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk'

Bu sezon sinema salonları, izleyicileri yalnızca güçlü performanslarla değil, aynı zamanda gerçek ile kurgu arasındaki ince çizgide gezinen hikâyelerle buluşturuyor.

Elele Eylül - Ekim 2025 sayısından

Bir yanda Pelin Esmer’in duygu yüklü dokunuşuyla hayat bulan O da Bir Şey mi, diğer yanda Colin Farrell ve Margot Robbie’yi bir araya getiren büyülü bir yolculuk hikâyesi Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk…

O da Bir Şey mi

Söke Film Festivali için Söke’ye gelen ünlü yönetmen Levent, kaldığı otelde kat görevlisi olarak çalışan Aliye’den tamamen habersizdir. Ancak Aliye, Levent’i ve filmlerini çok iyi bilir. Kendine bir hikaye yaratmaya çalışan Aliye’nin yarattığı çetrefilli hikaye, birbirinden tamamen farklı hayatlara sahip bu iki uzak insanı bir araya getirir. Bunun sonucunda ise ikili, gerçek ile kurgu arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Pelin Esmer’in yönetmenliği üstlendiği filmde Timuçin Esen, Merve Asya Özgür ve İpek Bilgin başrolü paylaşıyor.

Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk

Sarah ve David’in yolları, sıradan bir düğün gecesinde kesişir. Ancak bu tanışma, sıradanlıktan çok uzaktır. İkili kendilerini, geçmişteki en kritik anlarına geri döndükleri, zamanın ve mekanın sınırlarını aşan bir yolculuğun içinde bulur. Her yeniden yaşanılan an, onları hem kendi yaralarıyla hem de birbirleriyle yüzleşmeye mecbur bırakır. Filmin kadrosunda Colin Farrell, Margot Robbie ve Phoebe Waller-Bridge yer alıyor.