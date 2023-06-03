Yalı Çapkını ne zaman final yapacak?

Kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları ve Gülçin Santırcıoğlu gibi usta isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri.

Bu akşam 35. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Yalı Çapkını dizisinde, geçtiğimiz bölüm Fuat Korhan'ın hayatını kaybetmesiyle dizide heyecan tavan yapmıştı.

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Son bölümlerin yaklaşmasıyla sezon finali tarihi de merak edilmeye başlanmıştı. Dizi 36. bölümüyle sezon finali yapacak. Yalı Çapkını 9 Haziran günü yayınlanacak 36. bölümüyle ekranlara bir süreliğine veda edecek.