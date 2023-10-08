Yapay zeka 90'lar fotoğrafı nasıl yapılır? Yapay zeka 90'lar uygulaması nasıl indirilir? Ücretli mi?

Son zamanlarda sosyal medyanın gündeminde yapay zeka 90'lar uygulaması var. Birçok ünlü isim de, kendi yapay zeka tarafından oluşturulan anlık görüntülerini sosyal medyada paylaşarak bu trendi benimsedi.

YAPAY ZEKA 90'LAR UYGULAMASI NEDİR?

'Mevcut halimle 90’larda yaşasam nasıl bir görünüme sahip olurdum' sorusuna yapay zeka ile cevap veren AI yearbook akımı, EPIK isimli bir uygulama aracılığıyla gerçekleşiyor. Siz de katılmak istiyorsanız AI fotoğraf düzenleme uygulaması 'Epik AI'yı indirmeniz gerekiyor. Sadece doğru açı ile çekilmiş net bir fotoğrafınızı yüklemeniz halinde dikkat çekici sonuçlar veriyor.

YAPAY ZEKA 90'LAR UYGULAMASI ÜCRETLİ Mİ?

Hem App Store'dan hem de Google Play Store'dan indirmek ücretsiz. Bununla birlikte, oluşturabileceğiniz bazı ücretsiz AI görselleri olmasına rağmen, yıllık fotoğrafları için 24 saatlik teslimat için 3,99 £ veya fotoğrafları yalnızca iki saat içinde almak için 5,99 £ ödemeniz gerekiyor. (Standart ücreti 129,99 TL, Express ücreti ise 199,99 TL)

YAPAY ZEKA 90'LAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

AI Yearbook olarak da ifade edilen yapay zeka 90'lar uygulamasını kullanmak için aşağıdaki adımlar takip ediliyor:

1: App Store veya Play Store'dan "EPIK - AI Photo Editor" uygulamasını indirin.

2: Uygulamayı açın ve "AI Yearbook" kısmına tıklayın.

3: 8-12 adet selfie şeklinde ve net çekilmiş fotoğraf ekleyin.

4: Cinsiyetinizi seçin.

5: Uygulama ücretli olduğu için ödeme seçeneklerinden birini seçin.

6: "Create Your Yearbook" bölümüne basın.

Fotoğraflarınız satın aldığınız pakete göre 2 saat ile 24 saat arasında oluşturulacaktır.

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