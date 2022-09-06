Yargı yeni sezon fragmanı yayınlandı! Yargı dizisi ne zaman başlıyor?

Sema Ergenekon’un yazdığı Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu Yargı dizisi geçtiğimiz sezona damgasını vuran dizilerde biri oldu. Sezon finali sahnesiyle seyircileri büyük bir soru işareti ile bırakan dizinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Pazar akşamları ekranlara gelen dizi, elim bir cinayet sonrası yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin'in aşk ve gizem dolu hikâyesini konu ediniyor.

YARGI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yargı dizisi oyuncuları 20 Ağustos 2022 cumartesi günü sete çıkmıştı. Yargı 2. sezonun 18 Eylül 2022'de başlaması bekleniyor.

YARGI YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Kanal D dizinin fragmanını, ''Ilgaz'ı öldürmekle suçlanan Ceylin, Eren'e başka bir itirafta bulunur! Ilgaz'ı kim öldürdü? Ceylin'in itirafındaki kişi kim? Yargı tüm heyecanıyla yakında yeni sezonuyla Kanal D'de başlıyor!'' şeklinde duyurdu.

ILGAZ'I CEYLİN Mİ ÖLDÜRDÜ?

Yargı'da altı aylık bir zaman atlamasının gerçekleştiği bölümde Ceylin'in üstü başı kan içinde ve kanlı bir bıçakla eve gelmesinin ardından Eren'in öfkeyle Ceylin'in kapısını çaldı. Eren, Ceylin'i tutukladığını söyler, kelepçeyi taktığı gibi arabaya bindirir ve karakola götürür. Bu esnada Ceylin'in ne yaptığını izleyici anlayamaz.

Ancak daha sonra Eren, izleyicilerin merak ettiği o soruyu sorar. "Ilgaz Kaya'yı neden öldürdün?" bu esnada Ceylin, sadece Eren'in yüzüne bakar.

Yargı 2. sezon fragmanın da ise Ceylin sonunda konuşmaya başlar ve "Ilgaz'ı ben öldürmedim, ben başkasını öldürdüm" itirafında bulunur. Olayın perde arkası, Yargı Yeni Sezon bölümünde açığa çıkacak.

YARGI DİZİSİ YENİ SEZON FRAGMANI

YARGI DİZİSİ KADROSU