25 yaşındaki kadın, kanserden ölümünü sosyal medyadan duyurdu

Daniella Thackray'in Facebook ve LinkedIn'de geçen ay paylaştığı gönderilerde "Eğer bunu okuyorsanız, bu benim kanserle mücadelemde öldüğüm ve ailemin benim adıma son mesajımı yayınladığı anlamına geliyor" yazıyordu.

Thackray, sahip olduğu kanser türünü açıklayarak söze başladı ve şöyle yazdı:

"HAYATIM BİR DAHA ASLA ESKİSİ GİBİ OLMADI"

"Öncelikle, tüm kanserlerin yaşam tarzı tercihlerinden kaynaklanmadığını, bazı durumlarda genetik olduğunu ya da ne yazık ki kendiliğinden oluştuğunu söylemek istiyorum. Benim durumumda, çok sağlıklı ve aktif olmama rağmen safra kanallarımda kontrolüm dışında bir nedenden kaynaklanmayan bir kanser başladı ve hayatım bir daha asla eskisi gibi olmadı. [Kolanjiokarsinom] genellikle belirgin bir nedeni olmayan ve tedavisi olmayan, nadir görülen agresif bir kanserdir."

Mayo Kliniği, sigara içmenin, ileri yaşın ve diyabetin kolanjiyokarsinom gelişme riskini artırabileceğini söylüyor ve bunun ameliyat, karaciğer nakli, kemoterapi ve palyatif bakımla "tedavi edilmesi çok zor bir kanser türü" olduğunu açıklıyor.

Thackray'in sosyal medyada paylaştığı gibi sekiz ay önce karaciğer rezeksiyonu ve safra kesesi ameliyatı geçirmişti.

"DAHA FAZLA HAYATIN KURTARILMASINI UMUYORUM"

Thackray son gönderisinde "Gerçekten önümüzdeki yıllarda bu korkunç zalim hastalık hakkında daha fazla araştırma yapılmasını ve böylece daha fazla hayatın kurtarılmasını umuyorum" diye yazdı.

"KİMSENİN YAŞAMA SEVİNCİNİ ELİNDEN ALMASINA İZİN VERME"

"Bununla birlikte, başımıza gelenleri kontrol edemesek de nasıl tepki vereceğimizi kontrol edebiliriz. Bu kadar perişan olmama rağmen kaybettiğim hayatın yasını tutmamayı, bunun yerine kalan her anın tadını çıkarmayı seçtim" diye yazdı.

“Her zaman söylediğim ve inandığım gibi hayatta küçük şeylerden keyif almalı ve her anın kıymetini bilmelisiniz! Hayatınızı romantikleştirin! “Seni ne mutlu ediyorsa onu yap ve kimsenin yaşam sevincini elinden almasına izin verme''

Bir pazarlama firmasında çalışan Thackray şöyle devam etti: “Hayatımı SEVDİM. Ulaştığım her şey istediğim gibiydi. İşimi, nişanlımı, ailemi, arkadaşlarımı, köpeğimi, satın alacağımız evi ve kendimize kuracağımız geleceği seviyordum. Tüylü bebeğim Leo kesinlikle en karanlık günlerimi aydınlatmaya yardımcı olmak için hayatıma getirildi.

"HER ZAMAN SENİNLE OLACAĞIM"

“Hayatımı bu kadar büyülü kıldığınız için herkese teşekkür ederim. Küçük şeylerden keyif almak konusunda söylediklerimi hatırla. Birlikte olmadığımız bir yarın olursa, her zaman hatırlaman gereken bir şey var. İnandığınızdan daha cesur, göründüğünüzden daha güçlü ve düşündüğünüzden daha akıllısınız. Ama en önemli şey, ayrı olsak bile... Her zaman seninle olacağım" diye yazdı Winnie the Pooh'tan alıntı yaparak.

SON NOT NİŞANLISINA...

Thackray, nişanlısı Tom Calvert'e yazdığı bir notla bitiriyor: “Ve son olarak sevgili, güzel Tom'a, seni seviyorum ve her zaman seveceğim. Beni desteklediğiniz ve hayatıma bu kadar çok sevgi ve mutluluk getirdiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi git hayatının tadını çıkar, bunu hak ediyorsun. Daniela..

Thackray'in gönderisi o zamandan beri viral hale geldi; Linked In'de 50.000'den fazla etkileşim ve Facebook'ta 2.300 birçok yorumla insanlar onun mesajının kendilerini nasıl etkilediğini paylaştı.