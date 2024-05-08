Algida Mutluluk Müzesi açıldı

Türkiye’nin ilk Mutluluk Müzesi açıldı. Müze, 8 Mayıs’a kadar İstanbul Kanyon’da ziyaret edilebilecek.

Müzenin açılışını duyurmak için, mutluluğun öğrenilebilir yolculuğunu hatırlatan Uzman Klinik Psikolog İnanç Sümbüloğlu, Mutluluk Öğrenilebilir Odası’nı karikatürleriyle donatan Erdil Yaşaroğlu ile 90’lar, 2000’ler ve 2010’larda çocuk olmak anlatımıyla Mirgün Cabas bir araya geldi.

Ücretsiz ziyaret edilebilen Mutluluk Müzesi, mutluluk duygusunun ardındaki bilimsel gerçekleri, animasyon filmler ve karikatürlerle anlatıyor. Müzeye girildiğinde, mutluluğun Erdil Yaşaroğlu’nun karikatürleriyle karakterize edildiği Mutluluk Öğrenilebilir Odası’na varılıyor. Odada farkındalık, nezaket, sosyal bağlar, hareket ve yaratıcılık temalarında Erdil Yaşaroğlu’nun ikonik karakterlerinin yer aldığı karikatürler ekranlara yansıyarak mutluluğun 5 anahtarını hatırlatıyor. Bu alanda ziyaretçilerin gönüllerince boyayabilecekleri “Bir Yaz Günü” çizimi de yer alıyor.

3. ve son odada ise, selfie alanları mutluluğu sevdikleriyle paylaşmak isteyenleri karşılıyor.