Alper Gezeravcı, uzaya giderken yanına neler aldı? Orada ne yiyecekler?

İlk Türk astronotun uzay yolculuğu başladı, astronot Alper Gezeravcı'nın içinde yer aldığı Dragon uzay aracı ABD Florida'dan fırlatıldı. Ax-3 uzay misyonu mürettebatının yer aldığı Dragon, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle yerel saatle 16.49'da (TSİ 00.49) hareket etti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru 36 saat sürecek yolculuğuna başlayan Dragon kapsülünde bulunan Ax-3 ekibinin ilk duygu ve düşünceleri SpaceX tarafından canlı olarak yayınladı. Türkiye'nin ilk astronotu unvanını alan Alper Gezeravcı, uzaydaki ilk sözünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntı yaptı ve "İstikbal göklerdedir" dedi. Peki, Türkiye'den uzaya ne götürüldü?

Alper Gezeravcı yanına neler aldı?

Türk Bayrağı

Yörük kökenine ilişkin elle hazırlanmış bazı semboller

Yeğeninin ve ailesinin fotoğrafları

İlk görev yaptığı hava kuvvetlerindeki filonun peçi





ALPER GEZERAVCI UZAYDA NE YİYECEK?

Peki, Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı mürettebat uzayda ne yiyecek? Merak edilen sorulardan biri de bu. Aslında yemekler astronotlardan önce gitti. Gezeravcı daha önce bu soruyu yanıtlamıştı. Gezeravcı o dönem beğendikleri gıda içerikleri tespit edildikten sonra üretim aşamasına geçildiğini belirterek şu bilgileri paylaşmıştı:

"İlk numunelerin testlerini NASA bünyesindeki laboratuvarlarda gerçekleştirdik. Üretim faaliyetleri bu şekilde tamamlandıktan sonra hazır hale getirilip yüklemeleri gerçekleştirildi. ISS'de yiyeceğimiz yemekler şu anda zaten orada, bizden çok önce kargo olarak oraya ulaştırılmıştı. Kapsülün içindeki yemeklerin üretim aşamaları da seyahat tarihine yakın bitmiş olarak yüklemesi önümüzdeki hafta gerçekleşir. Et, sebze içerikli ve kapsülün içindeki seyir esnasında sıvı gıda içerikli tüketim malzemeleri olacak. Sevdiğiniz ana gıdalara ilişkin kısıt yok. Her türlü malzeme üretilip tüketime hazır hale getirilebiliyor. Tek fark, ISS'deyken içindeki nemi alınmış gıdaları tekrar nemlendirme, sıvı takviyesi ve ısıtma imkanı bularak tüketiyorsunuz ancak kapsülün içindeki yolculukta böyle bir ısıtma imkanımız yok."