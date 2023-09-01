Aşkın yeni kuralları

İlişki ve aile danışmanı İrem Hattat, eğitim ve iş hayatı, finans ve davranış bilimleri üzerine ilerlese de kariyer yolculuğunda kendini birçok alanda geliştirmeye adamış ve bunu başarmış bir isim. Aile Sağlığı Araştırma Derneği başkan yardımcılığı görevini üstlenen ve aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde doktora öğrencisi olan Hattat, 2002 yılından itibaren Türkiye’de Aile Sağlığı Araştırma Derneği bünyesinde halkın çift ilişkileri konularında bilinçlendirilmesi üzerine çeşitli çalışmalarda ve bilimsel araştırmalarda bulundu. Dernek çalışmalarını Hamburg, Kopenhag, Berlin, İstanbul ve Londra’da yapılan uluslararası kongrelerde sundu. Takvimler 2005’i gösterdiğinde ‘Sosyo-Kültürel Faktörlerin Kadınların Cinsel Fonksiyon Sorunlarına Etkisi’ konulu araştırmasıyla Avrupa Cinsel Sağlık Kongresi’nde birincilik ödülüne layık görüldü. Şimdilerde ‘İlişkilerimizin Değişen Dünyası: Online Flört Online Romantizm’ kitabıyla aşkın yeni kurallarını okuyucularıyla buluşturan Hattat, şimdiden yeni bir kitabın daha müjdesini veriyor. Yakın gelecek ajandasında ise bilgi ve tecrübesini paylaşmaktan keyif aldığı gençlere yönelik ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmek var.

Modern zamandaki romantik ilişkileri nasıl yorumluyorsunuz? Sizce, bugün aşkı nasıl yaşıyoruz?

Yeni tipte ilişkilere ‘sanal’ desek de aslında gerçek duygularla yaşanıyor ve gerçek beklentilerden oluşuyor. Bebekliğimizden gelen ve yaşam boyu süren koşulsuz her şemamızda olduğu gibi ‘ideal kişi’ ile ilgili de bir şemamız var. Karşımızdaki, hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir yabancı da olsa gözümüzle görmeden de aksanı, eski sevgiliyle benzerliği gibi özelliklerinden yola çıkarak boşlukları olumlu şekilde doldurabiliyoruz. Yani karşımızdakine daha ilk görüşte olumlu birçok özelliği atfetme eğilimindeyiz. Online aşklar da aynen böyle. Sevgili adayımız hakkında bilgilerimiz az olsa da onu kafamızdaki ideale uydurabiliyoruz. Online flört uygulamalarında ‘ilk tıklamada aşk’ sıklıkla rastladığımız bir durum. Bu uygulamalarda ilk aday eşleşmesi çekicilik ve beklentilere (filtrelerden geçerek) uygun olma üzerine. Bir fotoğraftan edindiğimiz intiba ile sevgili adayımızın kişiliğine hoş özellikler atfedebiliyoruz. Örneğin eşleştiğimiz adayla ilk yazışmamızda esprili, romantik, zeki, seksi ve tatlı olduğu sonucunu çıkarabiliyoruz. Yapılan bir araştırmada katılımcılara bir fotoğraf gösteriliyor ve dört saniyede bu kişiyle flört etmek isteyip istemeyecekleri soruluyor. Cevapların olumlu ve olumsuz olmasına göre beyin görüntülemelerinde iki bölge aktivite gösteriyor ve beyin, bu kişinin kafamızdaki ideal sevgili tarifine uygunluğunu ve kişinin cinsel yönden çekiciliğini sorguluyor.

Dijital dünyada ilişkileri ayakta tutmanın ve mutlu bir ilişki yaşamanın formülü nedir?

Tüm dünyanın dijitalleşmesi ile aşkın kuralları yeniden oluşuyor. Online ilişkilerde, teknolojiden yardım alarak iletişimi sürdürmek çok kolay. Uzun online sohbetler ilişkinizi derinleştirir, özellikle de dürüstçe iç dünyanızı açarsanız... Görüntülü görüşme de önemlidir. Hem birbirinize olan bağlılığı artırır hem de karşınızda sahte bir kişilik olmadığından emin olursunuz. Ortak ilgi alanlarınız ve değerlerinizden bahsederek birbirinizi mümkün olduğunca iyi tanıyın. Telefonda veya mesajlaşırken beraber aktiviteler yapabilirsiniz. Ayrıca gerçek dünyada güzel anlar yakalamak da önemli bir motivasyondur. Buluşmanız için planlar yapmak ve buluştuktan sonra bu anları hatırlamak güveni ve sevgiyi taze tutar. İlişki dinamiğinizden ve beklentilerinizi açıklamaktan çekinmeyin. Önemli konular arasında ise tek eşliliği, gerçek dünyada buluşmayı, evlilikle ilgili düşüncelerinizi, aşk stilinizi, online görüşme sıklığınızı sayabilirim.

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