Ayak şeklinize göre kişiliğinizi öğrenin: Hangi tip ayak neyi ifade ediyor?
Ayak şekliniz sadece genetik ve evrimin sonucu değildir. Ayaklarınızdaki kemerler, ayak parmaklarınızın uzunluğu, genişliği ve diğer özellikler, nasıl bir insan olduğunuza dair fikir verebilir.
Ayak şekliniz ile kişiliğiniz arasındaki bağlantıyı anlamak, kendinizi ve alışkanlıklarınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Bu yazıda ayak şekillerinin gizemlerinin kim olduğunuza dair ipuçlarını nasıl ortaya çıkardığını anlattık…
Fizyonomi nedir?
Fizyonomi, bir kişinin kişiliğini veya karakterini, fiziksel görünümüne, özellikle de yüz özelliklerine göre değerlendirmeyi içeren sözde bilimsel bir uygulamadır. Fizyonomistler bir kişinin mizacının, karakterinin ve hatta kaderinin yüz özelliklerinden veya vücut yapısından anlaşılabileceğine inanırlar.
Dış görünüşün iç karakteri yansıttığı düşüncesi ise çok eskilere dayanmaktadır. Örneğin, Yunan filozof Aristoteles, “Prior Analytics” adlı eserinde fizyonomden bahseder. Fakat asıl 17. yüzyılda İsviçreli papaz Johann Lavater, “İnsan Doğası ve Hayırseverlik Bilgisini Teşvik Etmek İçin Fizyonomik Parçalar” adlı eseriyle fizyonomi "bilimini" popüler hale getirdi.
Fizyonominin sözde ve sahte bir bilim olduğu kanıtlansa da, bazı insanlar hâlâ belirli yüz özelliklerinin veya vücut tiplerinin belirli kişilik özellikleri veya davranışlarla ilişkili olduğuna inanıyor. Örneğin, geniş bir yüz saldırgan bir yapıya işaret edebilirken, sivri bir çene birinin inatçı olduğu anlamına gelebilir. Ancak bu tür iddiaları destekleyecek geçerli bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır.
Fizyonomide altı ana ayak şekli tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır:
AYAK ŞEKLİNİZE GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
1. Yunan ayağı
İkinci parmağınız baş parmağınızdan daha uzunsa, muhtemelen Yunan ayağı olarak bilinen ayak türüne sahipsiniz. Bu ayak şekli antik Yunan heykellerinde idealize edilmiştir.
Yunan ayak tipine sahip insanlar sportif ve atletik olma eğilimindedir. Daha uzun ikinci ayak parmağı, fiziksel aktiviteler için ekstra denge ve değerli olan el becerisini sağlar. Ayrıca bu ayağa sahip kişiler dürtüseldir ve strese yatkındır.
Yunan ayak tipi oldukça yaygındır, dolayısıyla bu şekle sahip olmak çok az şey ifade eder. Ancak ilgi alanlarınız, davranışlarınız ve diğer niteliklerinizle birleştirildiğinde özünüze dair içgörü sağlayabilir. Bu eğilimlerin farkına varmak, kendinizi daha iyi anlamanıza ve güçlü yönlerinizi en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda sınırlamalarınızın farkında olun ve tükenmişlik ve huzursuzluğu önlemek için önlemler alın.