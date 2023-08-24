Ayak şeklinize göre kişiliğinizi öğrenin: Hangi tip ayak neyi ifade ediyor?

Fizyonomi nedir?

Fizyonomi, bir kişinin kişiliğini veya karakterini, fiziksel görünümüne, özellikle de yüz özelliklerine göre değerlendirmeyi içeren sözde bilimsel bir uygulamadır. Fizyonomistler bir kişinin mizacının, karakterinin ve hatta kaderinin yüz özelliklerinden veya vücut yapısından anlaşılabileceğine inanırlar.

Dış görünüşün iç karakteri yansıttığı düşüncesi ise çok eskilere dayanmaktadır. Örneğin, Yunan filozof Aristoteles, “Prior Analytics” adlı eserinde fizyonomden bahseder. Fakat asıl 17. yüzyılda İsviçreli papaz Johann Lavater, “İnsan Doğası ve Hayırseverlik Bilgisini Teşvik Etmek İçin Fizyonomik Parçalar” adlı eseriyle fizyonomi "bilimini" popüler hale getirdi.