Babalar Günü 2025 ne zaman, hangi gün? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

Babalar Günü, babalara duyulan sevgi, saygı ve minnettarlığın ifade edildiği özel bir gündür. Bu gün, babaların aile içindeki rolünü ve emeğini onurlandırmak amacıyla kutlanır. Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte Babalar Günü'ne sayılı günler kaldı. Birçok kişi, bu anlamlı günde babalarına hediyeler alarak kutlamalar yapmayı planlıyor.

Babalar Günü 2025 ne zaman?

Türkiye’de ve birçok ülkede Babalar Günü, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanır.

Bu nedenle, 2025 yılında Babalar Günü 15 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

Babalar Günü’nün kökeni, 20. yüzyılın başlarında ABD’ye dayanır.

İlk olarak 1908 yılında West Virginia’da bir kilisede, bir maden kazasında ölen 361 babayı anmak için bir etkinlik düzenlendi.

Ancak resmi olarak ilk Babalar Günü kutlaması, 1910 yılında Sonora Smart Dodd adlı bir kadın tarafından başlatıldı. Dodd, beş çocuğunu tek başına büyüten babasını onurlandırmak istemişti.



Babalar Günü’nde neler yapılabilir?

Babalar Günü’nde babanı mutlu etmek ve özel hissettirmek için pek çok şey yapılabilir. İşte evde ya da dışarıda keyifle yapılabilecek bazı Babalar Günü etkinlikleri ve sürpriz fikirleri:

1. Kişisel ve Anlamlı Hediyeler

• El yapımı kart veya mektup yaz (duygularını anlatan birkaç cümle bile çok etkili olur).

• Fotoğraf albümü ya da çerçeveli aile fotoğrafı hediye et.

• Onun ismine özel kupa, tişört, cüzdan, kalem gibi ürünler al.

• Hobilerine yönelik hediyeler: Balık tutmayı seviyorsa olta, kitap okuyorsa kitap, çay severse özel bir kupa takımı.

2. Özel Kahvaltı ya da Yemek Hazırla

• Sevdiği yiyeceklerle zengin bir kahvaltı masası kur.

• Akşam için onun sevdiği yemeği (ızgara, makarna, kebap vs.) birlikte yapabilir ya da sürpriz olarak sen hazırlayabilirsin.

• Tatlı olarak onun favorisi neyse onu yap veya al.

3. Evde Keyifli Etkinlikler

• Ailece film gecesi yap: Babasının sevdiği bir film ya da klasiklerden biri seçilebilir.

• Masa oyunları veya kutu oyunları oynayın (tavla, satranç, monopoly gibi).

• Eski videoları, fotoğrafları birlikte izleyin, anılar üzerine sohbet edin.

4. Dışarıda Zaman Geçirme (İmkân varsa)

• Doğa yürüyüşü veya piknik yapın.

• Balık tutmaya gidin.

• Birlikte kahve içmeye ya da sevdiği bir yere (örneğin sahil, park) gezmeye çıkın.

• Çocuklar varsa onlarla birlikte küçük bir sürpriz tiyatro ya da şiir gösterisi hazırlayın.

5. “Birlikte Zaman” Temalı Sürprizler

• “Birlikte yapılacaklar kutusu” hazırlayın: İçine çeşitli aktiviteler yazın ve rastgele çekin.

• “Babamla Bir Gün” konsepti yap: O ne isterse sen de katıl (örneğin arabaları seviyor ve araba yıkamak istiyorsa birlikte yapın).