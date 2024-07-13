Baristalar anlatıyor! İşte buzlu kahve yaparken yapılan hatalar

Hızlı ve kolay bir buzlu kahve canınız çektiğinde, en sevdiğiniz kahveyi demlemek, buzun üzerine dökmek, seçtiğiniz süt veya tatlandırıcı ile karıştırabilirsiniz. Kahvenizi en iyi şekilde yapmak istiyorsanız tekniğinize biraz daha fazla öngörü ve çaba harcamanız gerekir. Çabanıza destek olarak profesyonel baristaların evde buzlu kahve hazırlarken yaptığınız hataları ve bunun yerine dengeli bir demleme için ne yapmanız gerektiğini araştırdık ve derledik.

1. Çok Fazla Su Kullanıyorsunuz

Huffpost'ta yer alan habere göre Lavazza'nın kurumsal eğitmeni Kathleen McCarthy, herhangi bir buzlu kahvede, içeceğinizdeki buzun kaçınılmaz olarak eriyeceğini ve kahveniz çok sulu, çok sıcak veya seyreltilmiş bir içecek olacağını veya tadı değişeceğini demleme işlemi sırasında buzun erimesini hesaba katarak bu hoş olmayan tadın deneyimlenmesi olasılığını azaltabileceğinizi belirtiyor.

2. Buzun Üzerine Sıcak Kahve Döküyorsunuz

Seyreltme problemini daha da karmaşıklaştıran şey, taze demlenmiş bir fincan kahveyi önce soğumasına izin vermeden, doğrudan buzun üzerine dökmek şeklindeki yaygın uygulamadır. Sıcak demlemeniz doğrudan buzun üzerine dökülürse buz eridiğinde içeceği daha da seyreltir. Bunun yerine kahvenizi buzun üzerine dökmeden önce buzdolabında soğutun. Telve/su oranınızın gücünü de ayarlamazsanız, yine de içeceğinizin son halinin seyrelleşebileceğini bilin. Kahvenizin soğumasını bekleyemiyorsanız, buz küplerinizi kahve bazlı buz küpleriyle değiştirin.

Sıcak kahve için standart demleme oranınız 1 gram kahveye 16 gram su ise, bunu şu şekilde ayarlayın: 1 gram kahveye 12 gram suya 4 gram buz. McCarthy'nin önerdiği gibi, 20 gram kahveyi 240 gram sıcak suyla demleyebilir ve 80 gram buzla servis edebilirsiniz.

3. Demlenmiş Kahvenizi Yanlış Saklıyorsunuz

Kahve dolu bir bardağı buzdolabınıza atıp bir iki saat soğumasını beklemeyin. Ghambari, açık bir kapta saklanan kahvenin kaçınılmaz olarak tuhaf tatlara bürüneceğini söylüyor. "Buzdolabınızda mesela balık varsa kahvenize nüfuz edecek ve içine girecektir" diye ekliyor.

Bunun yerine, deminizi kapalı bir kaba dökün ve soğuk buzdolabından daha çabuk küflenmesi muhtemel olan mutfak tezgahında bırakmaktan kaçının.

4. Kahveyi Kullanmadan Önce Buzdolabında Çok Uzun Süre Bırakıyorsunuz

Demlenmiş kahveniz doğru şekilde saklansa bile soğuduktan hemen sonra kullanmak isteyeceksiniz. McCarthy, "Kahveniz ne kadar uzun süre beklerse, demlenmiş kahvenizde bulunan doğal yağlar o kadar hoş olmayan ve ekşimiş tatlar üretecektir."

Elbette taze kahvelerin tadı ve aroması daha lezzetli olacaktır fakat şu günlerde soğuk demleme hazırlamayı deneyebilirsiniz. McCarthy, kahvenin soğuk bir sıcaklıkta demlendiğini, dolayısıyla o kadar çabuk oksitlenmediğini, daha az asitli tat geliştirdiğini ve tadında önemli bir değişiklik olmadan bir ila iki hafta saklanabileceğini belirtiyor.

5. Lezzet Tercihleriniz İçin Yanlış Demleme Yöntemini Kullanıyorsunuz

Her demleme yöntemi kahvenizde farklı bir lezzet profili ortaya çıkarır. Çikolatalı, asidik, meyveli veya yoğun tatlar için genellikle en iyi olan daha berrak, daha hafif kahve ile sonuçlanma eğilimindedir. Nasıl bir tadım bekliyorsanız ona göre demleme stilini öğrenmeniz gerekir.

Lezzetli kahve yapımı için genel tavsiye buzlu içecek için de geçerlidir: En iyi sonuç için kahvenizi kavrulma tarihine göre kullandığınızdan emin olun, filtrelenmiş suyla demleyin.

Unutmayın, buzlu kahve yapmak stresli bir deneyim olmamalıdır. Smith, "Biraz deney yapın ve sizin için mükemmel yöntemi bulun" diyor ve ekliyor, “Tat ve koku özneldir ve bununla birlikte buzlu kahvenizin tadını istediğiniz gibi çıkarın. O senindir, ondan nasıl keyif alacağını sana kendinden başka kimse söyleyemez."