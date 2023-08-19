Soğuk kahve nasıl yapılır? Ferahlatıcı, lezzetli ve kolay...

Gastronomi sitesi Lezzet.com.tr'nin mutfak şefi Başak Öngel Lezzet’in mutfağında bu hafta sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak soğuk kahve hazırlıyor. Damak tadınıza göre şeker ya da süt ekleyebileceğiniz bu kahveyi hazırlamak oldukça kolay. Hazırsanız mutfağa geçelim ve içeceğimi şefimizle birlikte hazırlayalım.

Malzemeler:

French press için;

1 yemek kaşığı filtre kahve

1/2 su bardağı sıcak su

1 su bardağı soğuk su

Buz

Granül kahve için;