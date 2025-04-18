Bir odadan çıkarken ışıkları kapatmalı mıyız? Uzmanlar doğru zamanı ve ampul türünü açıklıyor

Hemen herkesin çocukken maruz kaldığı o klasik uyarı: "Boş odada ışıkları neden açık bıraktın?" Bu alışkanlık, bir odadan çıkarken lambaları kapatma refleksimizi şekillendirmiş olabilir. Ancak günümüzde enerji tasarruflu ampullerin yaygınlaşmasıyla birlikte şu soru yeniden gündeme geliyor: Hâlâ ışıkları kapatmak zorunda mıyız?

Uzman Görüşü: Genellikle Evet

Enerji tasarrufu ve düşük fatura açısından, çoğu durumda ışıkları kapatmak hâlâ mantıklı bir tercih. Özellikle LED gibi yeni nesil aydınlatma sistemleri çok daha az enerji harcasa da, kullanılmadıkları zaman kapatılmaları uzun vadede tasarruf sağlar. Bay Electric’in başkanı Joel Worthington bu konuda şunları söylüyor:

“Bir odadan çıkarken ışıkları kapatmak, hem enerji kullanımını azaltır hem de fatura üzerinde doğrudan etkisi olur. Bu alışkanlık, özellikle akkor ampuller gibi eski modellerde daha da önemlidir çünkü bu tür ampuller LED’lere kıyasla çok daha fazla enerji tüketir.”

CFL Ampuller Konusunda Dikkat

Ancak bu genel kuralın bir istisnası da var: CFL yani kompakt floresan ampuller (Yukarıdaki fotoğrafta ortadaki CFL ampul). CFL’ler sınırlı sayıda açma-kapama döngüsüne dayanıklıdır. Bu yüzden sadece birkaç dakikalığına odadan ayrılıyorsanız, ışığı açık bırakmak daha mantıklı olabilir. Joel Worthington bu konuda şöyle diyor:

“CFL ampuller sık sık açılıp kapatıldıklarında daha çabuk ömrünü tamamlar. Bu nedenle kısa süreli ayrılıklarda ışığı kapatmamak daha iyi olabilir.”

ABD Enerji Bakanlığı da bu görüşü destekliyor ve CFL ampuller için şu öneride bulunuyor:

15 dakikadan kısa süreli ayrılıklarda ışığı açık bırakın.

15 dakikadan uzun süreli ayrılıklarda ışığı kapatın.

LED Ampuller ve Uzun Vadeli Tasarruf

LED teknolojisinin gelişmesiyle birlikte bu tür ampuller, sık açılıp kapanmaya karşı çok daha dayanıklı hale geldi. Wethrift CEO’su Nick Drewe konuyla ilgili olarak:

“Yeni nesil LED'ler sık kullanıma dayanacak şekilde üretiliyor. Bu nedenle ışıkları kapatmak, ampul ömründeki olası düşüşten çok daha fazla enerji tasarrufu sağlar.”

Ayrıca LED’lerin düşük voltajla çalışıyor olması, eskiye kıyasla çok daha düşük elektrik faturaları anlamına geliyor. Eskiden akkor ampuller için geçerli olan "zaten çok harcamıyor" düşüncesi artık geçerliliğini yitirmiş durumda.

Aydınlatmadan Nasıl Daha Fazla Tasarruf Sağlanır?

Aydınlatma, toplam enerji tüketiminin yalnızca küçük bir kısmını oluştursa da, burada da dikkatli davranarak tasarruf etmek mümkün. İşte birkaç öneri:

Tüm evde LED kullanımına geçin. Banyo, mutfak ve oturma odası gibi sık kullanılan alanlardan başlayabilirsiniz.

Akıllı aydınlatma sistemleri kullanın. Bu sistemler ışıkları otomatik olarak kapatır, size hiçbir şey düşünmeden enerji tasarrufu sağlar.

Nick Drewe şöyle ekliyor:

“LED ampuller; enerji verimliliği, uzun ömür ve düşük maliyet avantajlarıyla bilinçli tüketiciler için artık bir standart. Ayrıca akıllı sistemlerle entegre edildiklerinde, hem kullanım kolaylığı hem de daha fazla tasarruf sağlıyorlar.”

Akıllı Aydınlatma: Konfor ve Güvenlik Bir Arada

Akıllı aydınlatma çözümleri yalnızca tasarruf değil, güvenlik açısından da avantaj sağlar. Örneğin, Philips Hue Smart LED ampullerle evden uzaktayken bile ışıkları telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz. Tatildeyken otomatik zamanlayıcılar kurarak evde biri varmış izlenimi yaratabilirsiniz.