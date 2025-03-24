Bodrum 4. Çikolata & Kahve Festivali başlıyor

4. kez gerçekleşecek olan Çikolata & Kahve Festivali 27-29 Mart 2025 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Girişin ücretsiz olduğu festival, gün boyu sürecek eğlenceli, keyifli aktivitelere ve kahve ile ilgili eğitici panellere de ev sahipliği yapacak.

Bodrum Çikolata ve Kahve Festival’in yaratıcısı Gülay Ece Harmandaoğlu "Festivalimizde bu sene çocukları düşündüğümüz için miniklere özel aktiviteler hazırladık. Çocuklara yönelik balon etkinlikleri, yüz boyama, şeker hamurundan obje yapımı yanında büyüklere Dubai çikolata yapımı etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Ayrıca şehir dışından katılan ve çikolatalı pek çok ürünü de bu sene festivalimize kattık. Gelen ziyaretçilerimizin her türlü ürüne bir etkinlikte ulaşabilecekleri, doğal, hand made, butik ve çok özel ürünlerin bir arada olduğu festivalimizi mutlaka ziyaret etmelerini diliyoruz. Festivalimizin 4. sünü hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Bodrum’u her sene olduğu gibi bu sene de çikolata ve kahve kokusu saracak.” dedi.