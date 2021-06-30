“Bütünsel tedaviye odaklanıyoruz”

Andülasyon Terapisi ile ödem atımı ve metabolizmanın hızlandırılması sağlandıktan sonra, danışanların şikayetçi olduğu bölgelere özel protokoller eşliğinde uygulanan bölgesel incelme cihazlarıyla Nou Wellness’ta yağ kırma işlemi gerçekleştiriliyor.

Dyt. Seda Dursun ve Dyt. Ayşenur Saral tarafından sağlığını korumak ve değişimini tamamlamak için kurulan Nou Wellnass, kişiye özel beslenme danışmanlığı ile öne çıkıyor ve daha fazlasını sunuyor. Beslenme danışmanlığını destekleyecek farklı uygulamalarla da gerçekleştirdiği değişimleri mükemmel kılıyor. Nou Wellness’ta bölgesel incelme, andülasyon terapisi, medikal estetik, cilt bakımı ve wellness uygulamaları, lazer epilasyon, psikolojik danışmanlık ve pilates stüdyo çalışmaları da bulunuyor.

Beslenme Danışmanlığı konseptini ayıran nedir?

Sağlıklı değişimler yaratmak için, değişimin başladığı yer olarak adlandırdığımız kliniğimiz Nou’da sizin için iyi gelecek olan bütünsel tedaviye odaklanıyoruz. Kişiye özel olarak oluşturduğumuz beslenme programınızı gelişen teknoloji ile birleştiriyoruz. Danışanımızın mental ve fiziki olarak en iyi halinde olması ana hedefimiz. Kilo kontrolü sürecini teknolojik, psikolojik ve spor ile destekleyip, kişiye özel program oluşturuyoruz. Düzenli takip ve kontrol ile motivasyon sürekliliği sağlıyoruz.

Hızlı sonuç almak için ne yapmak gerekir?

Hızlı sonuç almak herkese göre farklılık gösterir. Bire bir program ile aynı kilo, aynı cinsiyet, aynı boy ve aynı yaştaki kişiler farklı kilolar verebilir, çünkü kişinin geçmişi, gün içindeki yaşadığı olaylar, hatta coğrafi konumu bile bunu etkiler. Bu yüzden kişiye özgü planda ilerlenmelidir. Biz tedavi sürecimizde kişinin ihtiyaçlarını belirleyerek ilerleyip, sonuca odaklanıyoruz.

YAZ AYLARINDA ÖDEM ARTIŞINA SON VERİN!

Yaz aylarında ödem artışının başlıca sebebi, ciltte bulunan damarların genişlemesidir. Bunun yanı sıra terleme ve sıcakla beraber su kaybı artar. Yeteri kadar su tüketmeyi ihmal etmeyin. Günde 3-3.5 litre su mutlaka tüketin! Kliniğimizde bulunan özel cihazımızla beraber yaz aylarındaki ödem problemine son verip, metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda beslenme programınıza ananası ekleyin ve ödem atıcı gücünü kullanın.

MİNERAL İHTİYACINIZI KARŞILAMAYI UNUTMAYIN!

Sıcaklıkların etkisiyle artan terle birlikte su ve mineral kaybı sonucu bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri de görülebilmektedir. Mineral ihtiyacınızı karşılamak için günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketin, yaz aylarında her gün 1 adet maden suyu tüketin.

CANINIZ SÜREKLİ TATLI MI İSTİYOR?

Canınızın sürekli tatlı istemesinin sebepleri uzun süre açlıklar, yeterli su içmeme ve yeterli beslenmeme sebebi ile olabilir. Uzun süren açlıklar sonunda besin alımıyla kandaki insülin seviyesi artar. Bu da uyku hali yaratır. Bunun olmaması için az ve sık beslenin! Açlık süreniz maksimum 3 saat olmalı! “Kurt gibi acıktım, yemek yemeliyim” demeyin, açlığınızın geldiği an yemek yiyin.

ÇİLEKLİ DONDURMA

Malzemeler:

1 adet donmuş olgun muz

5-6 adet donmuş çilek

1 yemek kaşığı Hindistancevizi sütü

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri blender’da karıştırın.

BADEMLİ DONDURMA

Malzemeler:

2 adet dondurulmuş muz

20 adet badem

1 çay kaşığı bal

Hazırlanışı: Bademi doğrayın, muzları rondodan geçirin, muzun üstüne badem ve balı ekleyin ve rondodan geçirin. 1 saat buzlukta bekledikten sonra tüketin.

KAKAOLU DONDURMA

Malzemeler:

1.5 su bardağı süt

6 kaşık kakao

4 yemek kaşığı pekmez (tadına bakıp ilave yapabilirsiniz)

2 yemek kaşığı damla çikolata

1.5 su bardağı süt

Hazırlanışı: 6 kaşık kakao ile 4 yemek kaşığı pekmezi karıştırıyoruz. Daha sonra buzluğa koyuyoruz. 1 saat beklettikten sonra blender’a atıp, damla çikolatayı da ekleyerek karıştırıyoruz.

FİT VE FORMDA BİR VÜCUT İÇİN…

SABAH

Yumurtalı yeşillik salatası

ÖĞLE

Acai Bowl

ARA

1 adet hurma topu ve iced Americano

AKŞAM

Etli semizotu salatası

YUMURTALI YEŞİLLİK SALATASI

Malzemeler:

2 adet haşlanmış yumurta

Sınırsız yeşillik

1/2 avokado

Limon

Tuz

ACAİ BOWL

Malzemeler:

1/2 adet donmuş yerli muz

3 yemek kaşığı donmuş böğürtlen

1 tatlı kaşığı acai

SÜSLEMEK İÇİN:

SÜSLEMEK İÇİN: 2-3 yemek kaşığı granola

5-6 çilek

1 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi

Hazırlanışı: Tüm malzemeler blendar’da karıştırılacak.

HURMA TOPU

Hazırlanışı: Hurmanın çekirdeğini çıkarın, arasına 2 adet badem ekleyin daha sonrasında benmari usulü erittiğiniz şekersiz çikolatanızı ekleyin. Buzlukta 15 dakika beklettikten sonra hazır.

ETLİ SEMİZOTU SALATASI

Malzemeler:

150 gram antrikot

Sınırsız semizotu

1/2 bağ maydanoz

1/2 nektarin

2-3 ceviz

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tutam taze kekik

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