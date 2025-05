Buzdolabını doğru yerleştirme sanatı: Hangi yiyecek hangi rafa konur?

Buzdolabınızı düzenlerken yiyecekleri rastgele yerleştirmek yerine, her bir rafa uygun ürünleri koymak gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Çünkü buzdolabının her rafında sıcaklık farkları bulunur ve bu da her ürünün en uygun konumda saklanmasını gerektirir.

Raflara Göre Yiyecek Yerleşimi

Yiyecekleri sadece sığacakları yerlere değil, uygun sıcaklık koşullarına göre yerleştirmek gerekir. İşte temel bir rehber:

Üst Raf: Yeniden pişirme gerektirmeyen yiyecekler — önceden pişmiş etler, hazır yemekler ve yemek artıkları burada saklanmalı.

Orta Raf: Süt ürünleri için ideal raf burasıdır. Süt, yoğurt, peynir ve tereyağı gibi ürünleri burada muhafaza edin.

Alt Raf: Çiğ et ve balık gibi potansiyel olarak bulaşıcı ürünler bu rafa konmalı. Bu sayede diğer yiyeceklerle temas etmeleri ve çapraz bulaşma riski en aza iner.

Sebze ve Meyve Çekmeceleri: Taze sebzeler, yeşillikler ve meyveler bu özel çekmecelerde korunmalı.

Kapak Rafları: Buzdolabının kapak kısmı en sıcak bölgedir. Bu yüzden burada bozulmaya karşı dayanıklı ürünler, yani soslar, reçeller, meyve suları ve sirke gibi koruyucu içeren gıdalar saklanmalı. Ancak süt gibi çabuk bozulan ürünler burada tutulmamalı çünkü sık açılıp kapanma nedeniyle ısı farkına maruz kalırlar.

Buzdolabı Raflarına Örtü Sermek Doğru mu?

Pek çok kişi hijyen sağlamak adına buzdolabı raflarına örtü serse de, bu alışkanlık sanılanın aksine sağlıksız olabilir. Raflara serilen örtüler nemi hapseder, bu da bakteri ve küf oluşumuna zemin hazırlar. Özellikle uzun süre değiştirilmediğinde mikroorganizma oluşumuna neden olabilir. Bu yüzden buzdolabı raflarını örtüsüz kullanmak en sağlıklı seçenektir.

Temizlik Rutinine Dikkat

Buzdolabının temizliği, hem hijyen hem de yiyeceklerin sağlıklı kalması açısından büyük önem taşır. Good Housekeeping Institute’tan Test Müdürü Verity Mann’a göre buzdolabı her hafta yüzeysel, ayda bir ise detaylı şekilde temizlenmelidir.

Herhangi bir sızıntı, damlama veya dökülme olduğunda anında müdahale ederek hem kötü kokuların hem de bakteri oluşumunun önüne geçebilirsiniz.