Pireler hayvan vücudunda dış parazit olarak yaşayabilirken insan vücudunda yaşayamıyor. Ancak insanları ısırabiliyor. Pire ısırıkları ciddi bir sağlık tehdidi olmasa da kaşıntı ve rahatsızlık kaynağı. Neyse ki bu sıkıntıları hızlıca gideren çareler mevcut.

Pire ısırığına ne iyi gelir? Pireler zararsız dış parazitler. Bu yüzden pire ısırmasının yetişkin insan sağlığına hiçbir bir zararı yok. Ancak bebeklerde pire ısırmaları dikkate alınmalı ve hemen bir uzmana başvurulmalı. Yetişkin insanlarda pireler insanların vücuduna hayvanlarınki gibi yerleşmezler. İnsan vücudu pirelerin yaşayacağı ve çoğalabileceği sıcaklığa sahip değil. Pire ısırıkları insan vücudunda küme halinde ya da çizgi şeklinde birden çok sıralı ve yana olur. Birden çok olması ve kaşınmaya eşlik eden acı ve yanma hissi pire ısırığını sivrisinek ısırığından ayırır. Pire ısırığının yaratabileceği en büyük sıkıntı kaşıntı, şişme, yanma ve sürekli kaşıntının verdiği huzursuzluk hissi. Pire ısırıkları için uzman önerisiyle eczaneden kaşıntı ve enfeksiyon giderici bir ilaç alabilirsiniz. Ya da evde uygulayacağınız birkaç doğal yöntemle ısırılan bölgeyi tedavi etmek de mümkün. Pire ısırığına ne iyi gelir sorusunun tamamen doğal cevapları bu yazıda.



Buz Kompresi

Pire ısırığına ne iyi gelir sorusunun bir diğer yanıtıysa ısırılan bölgeye yapılacak buz kompresi. Bu uygulama duş almaya göre ilk anda daha hızlı yapılabilecek bir müdahale olacağından daha önemli. Buz ilk etapta ve sonrasında da pire ısırığının yarattığı kaşınmayı azaltacak ve rahatlama sağlayacaktır.





Soğuk kompres kaşıntıyı ve yanmayı hafifletir…

Duş Almak

Pire ısırığına ne iyi gelir sorusunun ilk yanıtı vücudu ovarak duş almak. Duş almak vücutta başka pire varsa onları etkisiz hale getirir. Duş almak vücuttan pireyi attığı gibi ısırılan bölgenin de kaşınmasını hafifletir.





Duş almak vücudunuzdaki pirelerden kurtulmanın en hızlı yolu…

Limon Uygulaması

Pire ısırığına ne iyi gelir sorusunun bir diğer cevabı limonda saklı. Bağışıklık sisteminin koruyucusu limon enfeksiyonlarla da savaşır. Pire ısırığının yaratığı enfeksiyonu ve kaşıntıyı giderir, şişi indirir ve hızlı bir iyileşme sağlar.





Şifalı limon pire ısırığına da iyi gelir…

Sarımsak Uygulaması

Pire ısırığına ne iyi gelir sorusunun bir diğer şifalı yanıtıysa şüphesiz sarımsak. Sarımsak da tıpkı limon gibi doğal bir antibiyotik. Sarımsağın iç kısmının enfekte olan bölgeye sürün. Kaşıntının neden olduğu kabarcıkların iyileşmesini hızlandırır. Isırılan bölgeyi hızla tedavi eder.

Bazı Bitkisel Yağlar

Pire ısırması sonrasında ısırılan bölgeye pamukla direkt tatbik edilecek bir iki damla çay ağacı, lavanta, biberiye, sedir ağacı yağları kaşıntıyı azaltarak, rahatlama yaratır.

Elma Sirkesi

Pire ısırığına ne iyi gelir sorusunun bir diğer önemli cevabıysa mucize elma sirkesi. Elma sirkesini bir pamuğa birkaç damla damlatarak ısırılan bölgeye uygulayın. Kısa bir süre içerisinde kaşıntının rahatlayacağını göreceksiniz.

Aloe Vera Uygulaması

Pire ısırığı olan bölgeye aloe vera jel sürülmesi kabarcıklardaki enfeksiyonun giderilmesini sağlar. Bölgedeki kaşıntı giderilir.

Kabartma Tozu Uygulaması

1 çay kaşığı karbonatı 1 çay kaşığı suyla macun kıvamına getirerek ısırılan bölgelere az miktarda uygulayın. Bu uygulamayla kaşıntının anında rahatladığına şahit olacaksınız. Kabartma tozu şiş ve enfeksiyonlu bölgenin hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar ve ısırılan bölgedeki kaşıntıyı rahatlatır.

Bal Uygulaması

Bala alerjiniz yoksa pirenin ısırdığı alana sürülen bal kaşıntıyı alırken acı hissinde de rahatlama sağlayacak.