Cookidoo, 10’uncu yılını kutladı

Thermomix’in tarif platformu Cookidoo, onuncu yılını bir davet ile kutladı. Basın ve gastronomi dünyasından davetliler gerçekleştirilen lansmanda bir araya geldi. Davette Cookidoo hakkında bilgiler paylaşıldı ve son Thermomix TM6 modeli de keşfedildi.

Tek bir kap içinde yemek hazırlık ve pişirme özelliğine sahip cihaz Thermomix TM6 ile 90 binden fazla yemek hazırlanabiliyor. Cookidoo ise 5 milyon kullanıcıya sahip, Thermomix cihazın ekranından bağlanabilen 95.500’den fazla tarifi sunan bir platform. Davette ayrıca Cookidoo’da yer alan farklı ülkelerden mutfaklara ait tariflerle hazırlanmış yiyecekler ile sunum yapıldı.