Dil piercingi diğer piercing bölgelerinden biraz daha dikkat gerektiren bir konu olabilir. Sağlık konusunda tüm önlemler alındıktan, tüm detaylar bilindikten sonra dil piercingi yaptırmalı, zira dikkatli olunması gereken pek çok detay var.

Piercing cildin yağ tabakası ya da kıkırdak kısmının delinmesiyle yapılıyor. Bu deliklere küpe gibi takılan aksesuarlardan bahsediyoruz. Göbek deliğinden buruna, göğüsten yanağa kadar vücudun çeşitli yerlerinde bu aksesuarlar tercih edilebiliyor. Dil piercingi ise son yılların gözde seçeneklerinden biri. Dil piercingi estetik nedenlerle tercih ediliyor, cesur bir tarzın dışavurumu olarak da ilgi görüyor. Sağlık konusunda tüm önlemler alındıktan, tüm detaylar bilindikten sonra dil piercingi yaptırmalı, zira dikkatli olmakta fayda var.

Dil Piercingi ve Bazı Riskler

Dilin temel işlevlerini etkileyen bir operasyondan bahsediyoruz. Delme, zaten dikkat edilmesi gereken bir eylem. Ağrıya, enfeksiyona, kanamaya, sinirlere zarar vermeye, yaralara neden olabilir. Konuşurken ve yemek yerken de dil piercingi bazı sorunlara, takılma ve engellere yol açabilir. Dilde piercing en çok enfeksiyon sorunlarıyla karşı karşıya bırakıyor. Enfeksiyon ciddi bir sağlık sorunu, çünkü ağıza, hatta boğaza ve çeneye olumsuz etki edebiliyor, kana karışması da ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Dil piercingi ayrıca verdiği şişme ve uyuşma hissiyle bir rahatsızlık nedeni olabiliyor. Kendinizi daha az doğal hissetmenize neden olabiliyor.

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Kanama ve sinir hasarları da delme işlemi sırasında karşılaşılan sorunlardan. Bu sorun bazen abartılı boyutlarda yaşanabiliyor, dil piercingi yaptıran biri, karşılaştığı dil şişmesi sorunu sebebiyle nefes almakta zorlanır bile hale de gelebiliyor. Dil piercingi dişe değecek bir noktada olduğunda da sorunlara sebep olabiliyor. Diş minesine zarar verebiliyor ve hatta sorun, dişin çatlamasına ya da kırılmasına kadar varabiliyor.

Dil Piercingi Yaptırmadan Önce

Piercingi dil ucunda yaptırırsanız, bir süre sonra sürekli ön dişlerinizin itiliyor olduğunu fark edebilirsiniz. Yaptığı baskı diş eti sorunlarına, dişlerin gevşemesine neden olabilir. Çekilen diş etleri ve zamanla dökülen dişler sadece bir dil piercingi sorunu olmayabilir ama bu delme ve aksesuarı belirli bir noktada sabit bir şekilde takma hali, bu süreçlerin hızlanmasına neden olabilir. Eğer dolgu ya da takma dişleriniz varsa, dil piercingi taktırmanın bu dişlere zarar verebileceğini bilerek adım atmalısınız.

En Kötüsünü Düşünelim En İyisi Olsun

Ağız ülseri diye bir şey var ve bu, aynı noktaya sürekli sürtünen dil piercingi nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu sorundan bağımsız olarak dil piercingi tükürüğün çok daha fazla salgılanmasına ya da çevresindeki birikmeler sebebiyle bakteri ve dolayısıyla koku oluşumuna da sebep olabilir. Dil ayrıca bir tat alma aracı olduğu için o alana yapılacak bir müdahale, tat alma kalitesinde bir düşüşe de neden olabilir. Unutmadan, dil piercingi çevresinde oluşan bakterilerin ağız kokusuna yol açması da sıklıkla görülür.

Malzeme ve İşlemin Yapıldığı Yer Önemli

Malzemenin kalitesine de ayrıca dikkat etmeniz gerekir. Kanserojen aksesuar maddelerinden oluşmamış bir dil piercingi kullanmanız son derece önemli. Dil piercingi yaptırdığınız yerin kalitesinden, hijyeninden, deneyimlerinden emin olmalısınız. İyi sterilize edilmemiş aletlerle uygulanan piercing, hepatit ve HIV gibi ciddi hastalıkların bulaşmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra dil piercingi için tercih ettiğiniz malzeme alerjik reaksiyona neden olabilir. Piercing hayatı daha önlemsiz, daha cesurca ve heyecanla yaşamak isteyenlerin tercihi gibi görünse de bu ön bilgilerin piercing yaptırmayı düşünen herkesin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.