Diyetisyenlere göre aç karnına asla yememeniz gereken 8 yiyecek

Mideniz boş olduğunda ve büyük bir iştahınız olduğunda, mutfakta gördüğünüz ilk şeyi kapmak cazip gelebilir. Özellikle yeni uyandıysanız veya yoğun bir gün geçirdiyseniz ve yemek için zaman bulamadıysanız bu daha da olasıdır. Biz de aynısını yaşadık!

Ancak bazı yiyecekler (ve içecekler) özellikle hassas bir bağırsağınız varsa boş mideyi bozabilir. Boş midede hangi yiyeceklerden kaçınmanız gerektiğini ve bunları yerken sindirim sorunlarını nasıl azaltacağınızı öğrenmek için okumaya devam edin.

Kahve

Üzgünüm kahve severler, ama uyandıktan hemen sonra kahve içmekten kaçınmak isteyebilirsiniz. Kahve, özellikle de koyu siyah kahve, aç karnına zor gelebilir. Bunun nedeni, kahvedeki kafeinin gastrin (mide asidini salgılayan hormon) salınımını teşvik etmesidir. Bu etki, şişkinlik, mide bulantısı ve kusma gibi reflü semptomlarına yol açabilir. Dr. Robynne Chutkan, "Kafein ayrıca alt özofageal sfinkteri (LES) veya özofagus ile mide arasındaki kas kapakçığını açar " diyor. Bu, mide içeriğinin (mide asidi dahil) özofagusa geri gitmesine ve reflüye daha fazla katkıda bulunmasına neden olabilir.

Dr. Chutkan'a göre, kafein mideniz boş olsun ya da olmasın bu etkilere sahip olabilir. Ancak hiçbir şey yemediyseniz, yan etkiler daha rahatsız edici olabilir. Mide sorunlarından kaçınmak için Johanna Salazar, kahve içmeden önce küçük, yüksek proteinli veya yüksek yağlı bir atıştırmalık yemeyi öneriyor . Örnekler arasında haşlanmış yumurta , birkaç yemek kaşığı fındık ezmesi veya hatta kahvenize bir kaşık tam yağlı Hindistan cevizi sütü sayılabilir.

Baharatlı yiyecekler

Dr. Chutkan, "Baharatlı yiyeceklerin mide zarınızı tahriş edebileceği fikri, bu yiyecekleri yemeye alışkın olup olmadığınıza bağlıdır" diyor. Yani, eğer normalde baharatlı yiyecekler yemiyorsanız, bunları aç karnına yemek mide rahatsızlığına neden olabilir.

İşte nedeni: "Çoğu baharatlı yiyecek, mide-bağırsak sisteminizdeki reseptörlere bağlanan kapsaisin adlı bir kimyasala sahiptir," diye açıklıyor gastroenterolog Dr. Michael Schopis. Bu, vücudunuzun mide-bağırsak sisteminize zararlı bir şeyin girdiğini düşünmesine neden olur, bu da mukus üretimini artırmasına ve maddeyi çıkarmak için sindirimi hızlandırmasına neden olur. Schopis "Bu, aşırı sindirim anlarına ve mide bulantısı , gevşek dışkılama, aciliyet ve ishale neden olabilir", diye ekliyor. Bu size tanıdık geliyorsa, diyetinize baharatlı yiyecekleri yavaşça ekleyin.

Şekerli yiyecekler

Bir yemeğe tatlıyla başlamak cazip gelse de, tatlıyı daha sonraya saklamak en iyisidir. Dr. Chutkan, "Aç karnına şekerli yiyecekler yemek, insülin ve kan şekeri seviyelerinde daha hızlı bir artışa yol açabilir ve bu da genellikle kısa bir süre sonra bir 'çöküş' ile sonuçlanır," diye açıklıyor. Bunu önlemek için önce yüksek lifli yiyecekler yiyin . Dr. Chutkan lif, şekerin emilimini yavaşlatır ve böylece kan şekerinin daha yavaş yükselmesini destekler, diyor.

Dr. Chutkan, "Şekerli yiyecekler aç karnına yenildiğinde ishale de neden olabilir" diyor. Bu, elektrolitler ve sıvılar kan dolaşımından çekilip bağırsağınıza girdiğinde olur ve bu, sindirim sisteminizin yüksek şeker konsantrasyonunu dengeleme girişimidir, diye açıklıyor. Sonuç, aşırı rahatsız edici olabilen gevşek ve sulu bağırsak hareketleridir.

Yoğurt

Yüksek probiyotik ve laktik asit içeriği sayesinde yoğurt bağırsaklar için harikadır. Tek sorun nedir? Dr. Schopis'e göre bazı kişiler laktik aside karşı hassastır. Bu durumda, aç karnına yoğurt yemek mide asidi üretimini artırabilir ve rahatsız edici semptomlara neden olabilir. Dr. Schopis bu ayrıca yoğurdun içinde bulunan faydalı probiyotiklerin bir kısmını da yok edebilir, diyor.

"Yoğurdu tok karnına yemek daha iyidir, böylece [laktik] asidin bir kısmı emilebilir ve bu yararlı bileşenlerin bir kısmı yok olmaz" diye ekliyor.

Kafeinli Çaylar

Dr. Schopis kafein boş mide için kötü bir haberdir. Mide astarını tahriş edebilir ve mide asidi üretimini artırarak reflü semptomlarına yol açabilir diyor. Sonuç olarak, kafeinli çaylar sindirim sorunlarına yol açabilir, bu yüzden bir fincan demlemeden önce bir atıştırmalık yemekte fayda var.

En yaygın suçlu siyah çaydır, çünkü diğer çeşitlere göre daha fazla kafein içerir. Biraz daha az kafein içeren yeşil çay da , Dr. Chutkan'a göre daha az ölçüde de olsa mideyi etkileyebilir. Peki ya bitkisel çaylar? Kafein içermediği sürece, muhtemelen boş mideye zarar vermez.

Gazlı İçecekler

Maden suyu, soda ve maden suyu gibi köpüklü içecekler içmek eğlenceli olabilir. Ancak, özellikle midenizde yiyecek olmadığında geğirme ve şişkinlik gibi hoş olmayan sorunlara yol açabilir. Dr. Chutkan, "[İçeceğin] karbonasyonundan kaynaklanan karbondioksit kabarcıkları midede çok fazla basınç yaratarak rahatsızlığa ve geğirmeye neden olabilir," diye açıklıyor.

Salazar , "Dikkat edilmesi gereken bir diğer şey de [tatlandırılmış] karbonatlı içeceklerin şeker içeriğidir , bu da şekerde ani yükselmelere neden olabilir," diye ekliyor. Şekerli yiyeceklerde olduğu gibi, aç karnına tatlandırılmış içecekler içmek kan şekerinizi hızla artırabilir ve potansiyel olarak enerji düşüklüğüne yol açabilir.

Yağlı Kızarmış Yiyecekler

Yağlı kızarmış yiyeceklerin (patates kızartması, soğan halkası ve kızarmış tavuk gibi) aşırı yüksek yağ içeriği, aç bir mide için çok fazla olabilir. Başlangıç ​​olarak, yağ oranı yüksek yiyeceklerin sindirimi daha uzun sürer. Dr. Schopis, "Bu midede daha uzun süre kaldıkları ve daha fazla asit üretimine neden oldukları anlamına gelir," diye açıklıyor. Bu, mide ağrısına ve rahatsızlığa yol açabilir.

Dr. Schopis, "Bu etkileri azaltmak için yağlı yiyecekleri pirinç , ekmek ve patates gibi herhangi bir karbonhidratla ve tampon görevi gören diğer nişastalı sebzelerle eşleştirebilirsiniz " diye ekliyor. Bu yiyecekler, aşırı asitliği emerek, yağlı kızarmış yiyecekler yemekten kaynaklanabilecek yan etkileri potansiyel olarak önleyerek çalışır.

Narenciye Meyveleri ve Suyu

Taze greyfurttan portakal suyuna kadar , turunçgil ürünleri kahvaltılarda tercih edilebiliyor. Ancak sindirim sorunları geçmişiniz veya aşırı hassas bir karnınız varsa, mideniz boşken bu yiyeceklerden kaçınmak isteyebilirsiniz. Dr. Schopis, "Turunçgiller, gastrointestinal sistemin astarını tahriş edebilen sitrik asit içerir" diyor. Turunçgillerin asiditesi ayrıca asit reflüsünün önünü açabilir.

Neyse ki, doğru yaklaşımla, turunçgillerinizi yiyebilir ve tüketebilirsiniz. Dr. Schopis'e göre püf noktası, karbonhidratlı turunçgiller ve içecekler tüketmektir. Karbonhidratlar midedeki fazla asidi emmeye yardımcı olacak ve potansiyel olarak rahatsız edici semptomları hafifletecektir.