Yazın ekürisi, sıcaktan kavuran güneşin en büyük tesellisi. Meyveli, karamelli, çikolatalı, cevizli, tahinli, Oreo'lu çılgın dondurmalar... "Oh be yaz!" dedirtecek dondurmacıların peşine düştük. Serin serin afiyetle yiyin, mutluluktan delirin diye...

Yazı: Ceylin Özmen/İstanbul Life

1- KEMAL USTA

Caddebostan

Caddebostan’ın en işlek noktasındaki Kemal Usta haliyle her daim kalabalık bir dondurmacı. Toplamda 24’e yakın çeşidi bulunan dondurmaların haricinde zengin içerikli waffle’larını da tadabilirsiniz. Aynı zamanda kendi yaptıkları kestane şekerleri de satın alınabiliyor, denemeye değer. En çok satılan Şirinler isimli dondurma, karamel, kahve ve mavi renk veren bir bitki özünün karışımından elde ediliyor, rengi şekerli bir tat alacağınız duygusu uyandırsa da kahvenin baskın tadı kahveseverlerin çok hoşuna gidecek. Kemal Usta hafta içi 11.00-01.00, hafta sonu 10.00-04.00 saatlerinde açık.

Tel: 0216 345 79 12





2- YAŞAR USTA

Erenköy

Meşhur Yaşar Usta’yı bilmeyen yoktur. Yaz geldi mi kapısının önü upuzun kuyruk olur. Yedi şubesi bulunan Yasar Usta’nın dondurma çeşitleri günbegün değişiyor fakat hiçbiri diğerini aratmıyor, içiniz rahat olsun. Dondurmalarında herhangi bir katkı veya koruyucu madde yok. Özenle seçilen gerçek meyvelerin yardımıyla sadece su ve şeker katılarak üretiliyor. Tahin, cici bebe, kivi gibi alışılmadık tatları da Yaşar ustada bulabilmeniz mümkün. Dondurmaları kadar sorbeleri ve sahlepleri de şans verebileceğiniz tatlar arasında. Hafta içi 10.00 ile 01.00, hafta sonları 10.00-02.00 saatlerinde açık.

Tel: 0216 363 00 40