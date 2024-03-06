Dünya Kadınlar Günü ne zaman, hangi gün?

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe az bir zaman kaldı. Dünya Kadınlar Günü kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli mesajlar paylaşılacak ve kadınlara yönelik sorunlar dile getirilecek. Sevdiklerine Kadınlar Günü mesajları ve hediyeleri almak isteyenler Dünya Kadınlar Günü araştırmalarına hız kazandırdı.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. 2024 yılında Kadınlar Günü cuma gününe denk geliyor.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAKKINDA

Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları hareketinde bir odak noktasıdır.

Amerika Sosyalist Partisi, 28 Şubat 1909'da New York'ta bir "Kadınlar Günü" düzenledikten sonra, 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı her yıl bir "Kadınlar Günü" düzenlenmesini önerdi. 1917'de Sovyet Rusya'da kadınlar oy hakkı kazandıktan sonra 8 Mart ulusal bayram oldu. Kadınlar Günü, 1967'de feminist hareket tarafından benimsenene dek ağırlıklı olarak sosyalist hareketler ve komünist ülkeler tarafından kutlandı. 1975'te Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 16 Aralık 1977 yılında aldığı kararı ile üye ülkeler kendi geleneklerine ve tarihlerine uygun bir günü Uluslararası Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü ilan etmeye davet edildi.