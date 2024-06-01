Dünya Regl ve Hijyen Günü’nde deprem bölgesine anlamlı destek

Ünlü isimlerin destek verdiği Yüzümüz Var Mı projesinin bir ayağı olan ped bağış kampanyasını Kotex, İhtiyaç Haritası iş birliği ile yürütüyor.

Şimdi ise marka, deprem bölgesinde yer alan kadın ve üniversiteli genç kızlar için 1 milyon tane ped bağışı yapıyor. 28 Mayıs Dünya Regl ve Hijyen Günü’ne özel olarak sosyal medya platformu X üzerinden “Kadın Demek #İlerlemekDemek” etiketiyle atılan her tweet ped bağışı olarak bölgeye gidiyor.