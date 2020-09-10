Elele Dergisi, eylül ayına oyuncu Afra Saraçoğlu ile merhaba diyor! Geçtiğimiz sezonun başarılı dizilerinden Öğretmen’in Gizem’i olarak, ekim ayında ekranlara geri dönecek Afra Saraçoğlu’yla gerçekleştirdiğimiz röportajı ve rüya gibi fotoğraf çekimini kaçırmayın!

Bu ay Elele ailesi olarak, her türlü şiddetin tam karşısında durduğumuzu tekrar hatırlatmak istedik ve şiddet hikayelerinin son bulması umuduyla özel bir dosya hazırladık. Şevval Sam, Bahar Toksoy Guidetti, Enver Aysever, Özlem Gürses, Dolunay Soysert, Ecem Erkek ve Kaan Sekban ile birlikte bu hikayenin #SonunuDeğiştir diyoruz. Şimdi sıra sizde, neredeyse her gün okuduğumuz şiddet haberlerine karşı sizin de çözüm önerilerinizi bekliyoruz. Bu hikayenin #SonunuDeğiştir !



Eylül, başlangıçların ayı… Güzellik, moda, bireysel kararlar, şehre dönüş etkinlikleri ve hatta ilişkilerinizde size rehber olacak ‘başlangıç’ dosyaları hazırladık. 2020/2021 Sonbahar-Kış trendlerini incelediğimiz sayfalardan değişime başlayabilirsiniz!



Sizin için bir de sürpriz hazırladık! ‘A’dan Z’ye Rüya Yorumları Sözlüğü’ dergiyle birlikte ücretsiz. Rüyalara dalmak ve bilinçaltımıza gizlenmiş şifreleri çözmek hepimize iyi gelecek!



Kaçırmayın...