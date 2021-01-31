Elele Şubat Sayısı Çıktı!

Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben karakteriyle, tüm izleyenlerin kalbine dokunan Merve Dizdar ile doğallığına yakışır, samimi ve eğlenceli bir kapak çekiminde buluştuk. Onu daha yakından tanımak için gerçekleştirdiğimiz derinlikli röportajı kaçırmayın.

Bu yılın bize kazandırdığı yenilikler neler? En yeni yaşam stillerinden, sosyal değişimlere tüm alanlarda 2021’in trend raporunu sizin için hazırladık. Taptaze bakış açılarına ihtiyacınız olduğunu biliyor ve sizi ‘gündem’ sayfalarımıza acilen bekliyoruz…

Şubat, bir nevi aşkı daha fazla konuşmak ve hissetmek için hepimize sevgi dolu bahaneler sunan bir zaman dilimi… Modadan, ilişkilere ve güzelliğe kadar bu ay yönümüzü aşka çeviriyoruz. Bize katılmak ister misiniz?

Sizin için bir de sürprizimiz var! Astrolog Meltem Özertem’in Elele okuyucularına özel olarak hazırladığı ‘Çin Astrolojisi 2021’ kitabı dergiyle birlikte ücretsiz.

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