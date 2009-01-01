Okuyacağınız bir ‘vah vah’ hikayesi değil. Damla ve Derin’in önce anne ve babaları olmak üzere herkese “Her şeyin bir nedeni var ve hayat her zaman yaşamaya ve gülümsemeye değer”i öğretme hikayesi. Onların hayatını okurken bu hikayenin içindeki güzelliklere odaklanmanızı isteriz ki bu röportaj da amacına ulaşsın.

Yazı: Burçin Öztınaz

Aytül Köktuna, Damla ve Derin’in annesi. Onu, ikiz kızlarının oğlumun okulunda birinci sınıfa başlamalarıyla tanıdım. Enerjisi ve ‘henüz sahip olmadığımız bir gelecek’ için endişelenmenin yersiz olduğunu keşfetmiş bakış açısıyla beni o kadar etkiledi ki, hikayesini sizlerle paylaşmak istedim.

Önce doğum hikayenizi anlatabilir misiniz?

Damla ve Derin 2009 doğumlu. 32 haftalık doğdular. Rahatsızlıkları erken doğuma bağlı bir şey değil. Birisi 1650, diğeri 1830 gramdı. Beslenemiyorlardı. En zor şey prematüre bebek beslemekmiş gerçekten. Başlangıçta 5 cc ile besleniyorlardı. Onu da vermemiz çok zordu. Doktorumuz “Yoğun bakımda kalsınlar” dedi ve 15 gün yoğun bakım şartlarında beslendiler.

Damla ve Derin’in hastalığı tam olarak nedir?

Rahatsızlığının ismi o kadar uzun ki birçok kişi telaffuz bile edemiyor: Merozin Negatif Konjenital Musküler Distrofi kısa adıyla CMD…

Hastalığın teşhisi ne zaman ve nasıl oldu?

Erken doğan bebekler 40 haftayı tamamladığında devlet birtakım testler istiyor. Bunları yaptırdık, her şey normal gözüküyordu, sadece nörolog “Bebekler biraz pelte gibi, erken doğan bebeklerde görülen bir şey, biraz egzersiz yaptırırsanız iyi olur” dedi. 2-3 ay sonra tekrar doktora gittik, doktor bazı özel hareketler yaptırdı. İlk başta Derin’i aldı, yere doğru fırlatır gibi bir hareket yaptı. O sırada çocuğun paraşütten atlar gibi kollarının refleks olarak açılması lazımmış. Açılmadı. Damla’ya baktı, onda hiç açılmadı. Bir tuhaflık olduğunu söyledi. Doktorun o anki yüz ifadesini hiç unutmuyorum, bembeyaz olmuştu. Ben de panik içindeyim tabii. “Kalça çıkığı mı var acaba?” dediler. Röntgen çektirdik, birtakım testler yapıldı. Çocukların CK denilen değerleri çok yüksek çıkmış. Bu da aşırı bir kas yıkımını gösteriyor. Orada EMG çekildi, kas erimesi tespit edildi. Sonrasında tam teşhisin konması için nörolog bizi çok iyi yönlendirdi. Çünkü yaklaşık 300-400 çeşit kas hastalığı var ama ikizlerinki hangisi? Bu bebeklere ‘hipotonik bebek’ diyorlar. Yani kas güçsüzlüğü olan bebekler ama sonuçta altta yatan nörolojik bir neden var.

