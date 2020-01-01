Evden oynayabileceğiniz ve online olarak tüm ailenizle tatlı rekabet edebileceğiniz oyunları listeledik ve yaratıcı birkaç öneride bulunduk.

Karantina bir miktar gevşemiş olabilir ve başka insanları kısa ve uzaktan da olsa görmeye başlamış olabiliriz ama hala eski hayatımıza dönemedik. Sevdiklerimizle, ailemizle ve dostlarımızla bir süre daha internet üzerinden görüşmeye devam edeceğiz gibi duruyor.



Bu yüzden evden ve ekrandan eğlenme yöntemlerinde gitgide daha yaratıcı oluyoruz.

Happy Hour Şef

Bir kişiyi veya evli bir çift arkadaşınızı “happy hour şefi” ilan edin. Zoom veya başka bir grup video program üzerinde bir araya geldiğinizde canlı yayınla videolu görüşmeyle alkollü veya alkolsüz bir kokteyli, ya da en mükemmel aperatifi hazırlamayı öğretmelerini isteyin.



Zoom toplantınızdan bir iki gün önce mutlaka tarifin malzemelerini bir mesajla herkese iletin ki oyun zamanı geldiğinde herkes hazır olsun. Demo gösteri bittikten sonra herkese aynı tarifi en kısa sürede yapması için start verin. En kısa sürede tarifi aynen tekrarlamayı başaran ve en güzel sunumu yapan oyunu kazanır.

Mesela kuzeniniz damatlık papyonunu çıkarıp otel barmeni gibi margarita hazırlarken, kız kardeşiniz de en sevdiği elbisesini giyip mükemmel somon fümeli kanepelerini hazırlayabilir. En iyi olan kazansın!!!

BONUS: Bu arada her akşam için bir de “kulak ustası” belirleyin. Akşam boyunca herkes izliyorken ara sıra çaktırmadan kulak memelerini tutup çekmelerini ve tüm diğer katılanların da bunu yakalayıp aynısını taklit etmelerini isteyin. Kaçıran takım elemanları da ceza olarak limon yalasınlar ☺

Sessiz Sinema

Tam bir klasik. Videoda takımlara ayrıldıktan sonra bir kişi haken seçilir. Hakem filmleri seçer, her takımdan oynayacak kişiye özel mesajla bildirir ve süre tutar. Kişi videoda filmi anlatmaya çalışırken kendi takımı da tahmin etmeye çalışır. Süre bitmeden filmi bilirlerse kazanırlar, yoksa kaybederler. Gecenin sonunda en çok film adı bilen takım kazanır. Restoranlar açıldığında da kaybeden takım kazanan takımı yemeğe çıkarır.

Dudak Okumaca

Kulaktan kulağa oynamanın Coronavirus versiyonu diyebiliriz. Biri videoda mikrofonunu sessize alır ve 5-6 kelimelik bir cümle söyler. O sırada herkes o kişinin dudaklarını okuyarak ne söylediğini anlamaya çalışır ve kağıda yazar (kimseye göstermeden). Sonra herkes ekrana ne yazdığını kaldırıp yüksek sesle ne anladığını söyler. Gerçek cümleye en yakın olan kazanır. Bazı cümleler o kadar komik çıkıyor ki, gerçekten inanılmaz eğlenceli bir oyun.

Tombala

Her yaştan insanın hala en favori oyunu Tombala!

Herkes tombala kağıtlarını önceden hazırlar (illa yılbaşını beklememize gerek yok yani) ve bir kişi de numaraları çeker. Sonrası malum, ilk sırayı tamamlayan birinci çinko, iki sırayı tamamlayan ikinci çinko ve bütün kartı tamamlayan Tombala!





Tombala her yaştan insanın en favori oyunu!

Eğer evlerinde tombala olmayan aile üyeleriniz veya arkadaşlarınız var onun da kolayı var. Google üzerinden rastgele tombala kartı üreten bir sürü site var. Bu sitelerden birine girip bir tane tombala kartı çıktısı alabilirsiniz. O da olmadı cebinizden bu sitelere girip bir kart seçip oyuna dahil olabilirsiniz.

Hayat bundan sonra uzun bir süre daha evlerde geçecek ve yeni normalimiz böyle olacak gibi sanki. Biz de var olan durumun içinde en çok nasıl keyif alabiliriz ve sevdiklerimizle, dostlarımızla fiziksel olarak görüşemesek de uzaktan nasıl eğleniriz diye düşünerek bu oyunları paylaşmak istedik. Siz bu oyunları kendinize göre de değiştirebilirsiniz. Mesela kaybeden 1 kaşık yağ içebilir veya bir sosyal toplum kuruluşuna 10 TL bağışta bulunabilir. Bu ve benzeri birçok değişikliği siz kendi keyfinize göre yapabilirsiniz.

Sağlıcakla kalın!