Geceleri banyo penceresini açık bırakmak neden kötü bir fikir olabilir?

Duş sonrası banyoda oluşan nemin etkili bir şekilde dışarı atılmaması, zamanla küf oluşumuna zemin hazırlar. Uzmanlar, duş sonrası pencerenin tamamen açılmasının ve gün içinde birkaç kez kısa süreli havalandırmanın, nemin dışarı atılmasında en etkili yöntem olduğunu belirtiyor. Kış aylarında pencerenin 5-10 dakika, yaz aylarında ise yaklaşık iki katı süreyle açılması öneriliyor.

Ancak Alman Focus'un haberine göre banyo penceresini gece boyu açık bırakmak iyi bir fikir olmayabilir. Peki, neden? Habere göre banyo penceresini gece boyunca açık bırakmak, özellikle kış aylarında, sanıldığının aksine nem ve küf oluşumunu artırabilir. Makaleye göre gece boyunca pencerenin açık bırakılması, odadaki ısının dışarı çıkmasına ve duvarların soğumasına yol açarak, nemin duvarlara çekilmesine ve küf oluşumunun hızlanmasına neden olabilir.

En Etkili Havalandırma Yöntemi

Uzmanlar, banyo gibi nemli alanlarda pencerenin tamamen açılmasının, havalandırmanın en etkili ve enerji tasarruflu yöntemi olduğunu vurguluyor. Kısmi açık pencere (kip pencere) kullanımı, özellikle yüksek nemli banyolarda önerilmiyor