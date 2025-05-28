Geceleri yatak odası penceresini neden açmamalısınız? İki mantıklı sebep...

Pek çok insan pencere açıkken uyuyor. Ancak bir araştırmaya göre bu çok iyi bir seçim olmayabilir. İşte nedeni...Almanya merkezli Focus Online'da yayımlanan bir habere göre, gece yatarken yatak odasının penceresini açık bırakmak, uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir ve uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir.

Mainz'daki Johannes Gutenberg Üniversitesi'nin araştırmasına göre, gece boyunca maruz kalınan çevresel gürültüler; örneğin trafik, motosiklet sesleri veya sokaktaki konuşmalarvücutta stres hormonlarının (özellikle kortizol) salgılanmasını artırıyor.

Bu durum, kişi uykuda olsa bile kalp atış hızını ve kan basıncını yükselterek uykunun derinliğini azaltıyor ve dinlendirici etkisini düşürüyor. Uzun vadede bu tür stres hormonlarının artışı, yüksek kolesterol, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıkları riskini artırabilir.

MODERN İNSAN BİLİNÇALTI

Peki, bu durumun nedeni ne? Makaleye göre atalarımız, gece boyunca çevresel tehlikeleri (örneğin yırtıcı hayvanlar veya düşmanlar) algılamak için sese karşı duyarlıydı. Bu nedenle, modern insanın bilinçaltı da gece gelen sesleri potansiyel tehdit olarak algılayarak vücudu alarm durumuna geçiriyor.

Yani gece uykudayken pencere açıkken gelen gürültü şunlara sebep oluyor:

1- Bizi uyandırmasa bile stres hormonlarının salınımını artırıyor .

2- Vücudun farkında olmadan tetikte kalması, huzursuz bir uykuya, uyku kalitesinin düşmesine ve uzun vadede sağlık risklerine yol açıyor.