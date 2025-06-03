Güzel Oyuncu Sinem Ünsal Dyson’ın Yüzü Oldu

Mayıs ayında, Dyson’la beraber Cannes Film Festivali yolculuğuna çıkarak markanın yüzü olduğu duyurulan Sinem Ünsal’la çekilen keyifli reklam filmi izleyicilerle buluştu.

Güzellik kategorisine girdiği günden itibaren Dyson, tasarladığı akıllı ısı kontrolüne sahip teknolojileri kullanıcılara sunuyor. Marka, Türkiye’de bir ilk olarak, saçlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu Sinem Ünsal ile yaptığı iş birliğiyle de duruşunu bir adım ileri taşıyor.



Başarılı oyuncu ile çekilen reklam filminde, Sinem Ünsal’a saçının en çok hangi halini sevdiği soruluyor. Fakat güzel oyuncu için buna cevap vermek hiç de kolay değil. Çünkü bazen net, parlak ve güçlü düzlüğü severken, bazense saçlarının doğal halinde kalmasını tercih ediyor. Bazen de havalı dalgalar en sevdiği saç stili olabiliyor. Saç stili ne olursa olsun Sinem Ünsal’ın vazgeçemediği en önemli şeyse, sağlıklı ve yıpranmamış saçlar...



Sinem Ünsal’ın Saçları Dyson Güzellik Teknolojilerine Emanet

Reklam filminde, Sinem Ünsal istediği düz saçlara, ıslaktan kuruya havayla düzleştirme sağlayan Dyson Airstrait saç düzleştiriciyle ulaşırken, saçlarını kendi haline bırakmak istediğinde yardımcısı ısıyı otomatik ayarlayarak saç derisini koruyan teknolojisiyle Supersonic Nural saç kurutma makinesi oluyor. Havalı dalgalara geçtiğindeyse farklı şekillendirmeler için farklı başlıkları bulunan, tasarımıyla dikkat çeken ve ısı hasarı olmadan bukleler oluşturmasına olanak sunan Dyson Airwrap i.d. saç şekillendirme ve kurutma setini kullanıyor. Üstelik yoğun set temposunda tüm bu stillere saçlarına zarar vermeden ulaşabiliyor. Güzel oyuncu bu sayede saçına iyi bakabiliyor.



Yönetmen Burak Kolcu tarafından çekilen reklam filminde, Sinem Ünsal’ın saçlarının tasarımıysa Dyson Türkiye Güzellik Kategorisi Marka Elçisi İbrahim Zengin dokunuşu taşıyor.