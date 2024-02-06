Hintli model Poonam Pandey rahim ağzı kanserinden ölmüş gibi davranarak tartışma yarattı

Hintli bir model, rahim ağzı kanseri bilinçlendirme kampanyasının bir parçası olarak Instagram paylaşımında ölüm numarası yaptığını açıkladıktan sonra internette tepkiye yol açtı.

Cuma günü sosyal medyada yayınlanan bir açıklamaya göre Poonam Pandey "hastalıkla cesurca savaştı" ve öldü, ancak sahte duyuru kısa süre sonra bunun "aldatıcı bir numara" olduğu suçlamalarını içeren çevrimiçi eleştirilerle karşılandı.

İlk duyurunun ardından medya kuruluşlarından ölüm ilanları yağmuru yağdı ve Wikipedia sayfası da onun görünürdeki ölümünü yansıtacak şekilde güncellenirken, Bollywood yıldızları da yaslı anma yazıları yayınladı.

Ancak diğerleri, Pandey'in Goa'da bir teknede sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan görüntülerinin duyurudan dört gün önce hesabına gönderildiğini fark ettikten sonra şüphelerini dile getirmişti.

Cumartesi günü 32 yaşındaki oyuncu, Instagram'da yayınlanan başka bir videoda 1,3 milyon takipçisine ölümünün bir aldatmaca olduğunu itiraf etti.

Pandey, “Bir anda rahim ağzı kanserini konuşmaya başladık, değil mi?” diyerek yaptığı kampanya ile gurur duyduğunu söyledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Poonam Pandey (@poonampandeyreal)'in paylaştığı bir gönderi

Bazı sosyal medya kullanıcıları Pandey’in videosunun arkasında hükümetin bu kampanyasını desteklemek olduğunu söyledi ancak oyuncu bu konuda bir açıklama yapmadı.

Bazıları Pandey’in videosunu şoke etkisi yarattığı için başarılı bulurken kimileri ise bu kampanyanın kansere yakalananlar ve kanser yüzünden ölenlerin yakınları için düşüncesiz olabileceğini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Hindistan, dünyadaki rahim ağzı kanseri vakalarının neredeyse dörtte birini oluşturuyor ve her gün 200'den fazla kadın bu hastalıktan hayatını kaybediyor.

Pandey, Cumartesi günkü Instagram gönderisinde Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman'ın hükümetin 2024 bütçesinde rahim ağzı kanseri aşısına verdiği destekle ilgili yaptığı konuşmayı gösteren kısa bir klip paylaştı.