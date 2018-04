''Kendinizi ödüllendirmeyi unutmayın!''

• Endişelerinizi yazmak. Endişe, yaşadığınız andan keyif almanızı engelleyen önemli bir faktör ve hayatın büyük çoğunluğunu bir şeyler hakkında endişe duyarak geçiriyorsunuz. Endişelerden kurtulmak, yaşamınızı güzelleştirerek daha huzurlu bir insan olmanıza yardımcı olur. Bunun yolu ise anlık olarak endişelendiğiniz her şeyi yazmaktan geçiyor. Endişelendiğiniz konular, yazdıkça gözünüze daha ufak sorunlar gibi görünecek.• Kendinizi ödüllendirmek. Aldığımız yanlış kararlardan, attığımız yanlış adımlardan dolayı her fırsatta kendimizi cezalandırırken başarılı olduğumuz konularda kendimizi ödüllendirmeyi unutuyoruz. Halbuki bir konuda başarılı olduktan veya belirlediğiniz bir hedefe ulaştıktan sonra kendinizi ödüllendirmek hem mutlu olmanızı hem de ilerisi için daha şevkle çalışmanızı sağlar.• Yeni bir hobi edinmek. Farklı uğraşlar edinmek kişinin sahip olduğunu bile bilmediği yönlerini ortaya çıkaran güzel bir eylem. Yeni bir hobi yeni bir heyecan dolayısıyla mutlu olmak için yeni bir sebep.• Spor salonuna yazılmak. Spor bizi dinçleştirerek eskiye oranla çok daha enerjik ve canlı hissetmemize yardım eder. Aynı zamanda şekle giren vücut, kendimizi daha fazla beğenmemize ve kendimizle barışarak mutlu olmamıza neden olur.• Giymediğiniz kıyafetleri ihtiyacı olanlara vermek. Mutlu olmanın en kolay yolu başkalarını mutlu etmek. Dolabınızda duran giymediğiniz kıyafetleri ihtiyacı olanlarla paylaşmanız hem onları hem de sizi mutlu eder.• El yapımı bir hediye hazırlamak. Sevdiğiniz bir insana parayla herhangi bir hediye satın almaktansa ona kendinizi özel hissettireceğini düşündüğünüz bir hediyeyi kendi ellerinizle hazırlayın. Biri için sürpriz hazırlamanın heyecanını duyacak ve üretmenin mutluluğunu tadacaksınız.• Kendi kitabınızı yazmak. Yaşanan her hayat farklı bir hikaye, her hayat yazılmaya değer. Siz de kendi kitabınızın yazarı olarak içsel bir yolcuğa çıkabilir, yine üretmenin mutluluğunu tadabilirsiniz.• Güzel havalarda dışarı çıkmak. Eve kapanmak mutsuz olduğumuz zamanlarda sıklıkla tercih ettiğimiz bir alışkanlık. Ancak evde durdukça daha çok içimize kapanırız ve mutsuzluğumuzu arttırırız. Güzel havada ve kötü havada bile mutlaka dışarı çıkmalı ve yaşadığımızı hissetmeli, hayata karışmalıyız.• Nazik olmak. Maruz kaldığımız her tavır bizim davranışlarımızın yansıması. Almayı istediğimiz tepkileri tartarak karşımızdakilere aynı tepkilerle yaklaşmak, sorunu kısa yoldan çözer. Nazik olmak her zaman karşımızdaki kişinin de davranışlarını buna göre şekillendirmesini sağlar.• Gülümsemek. İlişkilerde yapıcı olmak kendi içsel huzurumuz için şart! Çevremizdeki insanlara gülümseyerek yaklaşmak, onların da bize aynı şekilde davranmasının yolunu açar ve gün sonunda mutlu olan biz oluruz.• İlişkinize heyecan katmak. Sıradanlaşan ilişkiler kişilerin en büyük kabusu ve ilişkilerin bitme nedeni. Ufak sürprizlerle ve yeniliklerle canlandırdığınız ilişkiniz mutlu bir hayatın kapılarını açar.• Kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak. Kötü alışkanlıklar sağlığa ve ilişkilere verdikleri zararın yanında kişinin iradesine olan güvenini de zedeler. Bir karar alın ve sonuna kadar gidin. Başardığınızda kendinize olan güveninizin ne kadar arttığını ve nasıl mutlu olduğunuzu göreceksiniz.• Günde beş öğün beslenmek. Yemek yemek şüphesiz mutlu olmak için güzel bir yol. 1-2 öğünde çok fazla yiyerek sağlığınıza zarar vermek ve kilo almak yerine, beş öğün yemek yiyin ve günde beş kez mutlu olun.• Kitap okumak. Her kitap başka bir dünyaya açılan kapıdır ve ufkumuzu genişletir. Empati yeteneğimizi arttırarak ilişkilerde daha başarılı olmamızın yolunu açar. Bol bol kitap okuyun ve başka dünyalarla tanışın.• Erken kalkmak. Erken uyanmak vücuda dinçlik vererek kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Bunun yanında gece çok geç saatlere kadar uyanık kalmadan sekiz saat uyuyabileceğiniz bir düzen oturtmak en sağlıklısı.• Yabancı bir dil öğrenmek. Öğrenmek insanı her zaman mutlu eder, yenilenmiş hissettirir. Yeni bir dil öğrenmek kişinin kendisi için yapabileceği en güzel şeylerden biri.• Başarmayı hedeflediğiniz en az bir hedefiniz olması. Bir hedef koymak, yaptığınız işi daha büyük bir isteklilikle sürdürmenize yardımcı olur. Hedef seçerken ulaşılması imkansız hedefler belirlememeniz, hayal kırıklığına uğramamanız açısından faydalı. Her hedefe ulaştığınızda kendinizi mutlaka ödüllendirin.• İşi işte bırakmak. Mesai bitiminde kafanızdaki sorunları ve her türlü olumsuzluğu iş yerinizde bırakarak çıkın. Mümkünse eve iş götürmeyin. Kişisel hayatınızı ikinci plana atmaktan kaçının.• Arkadaşlarınızla buluşmak. Kendinizi küçük bir çevre içerisine hapsetmeyin bütün arkadaşlarınıza vakit ayırarak farklı kişilerle görüşme şansını geri çevirmeyin. Arkadaşlarınıza vakit ayırmak keyifli zaman geçirmenizi ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.• Desteğe ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda danışmanlık almak. Her sorunu kendi başınıza halletmek zorunda değilsiniz. Kötü hissettiğinizde yardım istemekten çekinmeyin. Bu sizi aciz biri yapmaz aksine sorunlarını kabul edebilen olgun bir insan yapar.• Doğa ile iç içe zaman geçirmek. Doğanın içinde olmak iç huzurunuzu yakalamanıza yardım eder. Kötü enerjinizden ve mutsuzluklarınızdan doğada zaman geçirerek kurtulabilirsiniz.• Çığlık atmak. İçinizde biriken kötü duygulardan kurtulmanıza yardım eder, sizi rahatlatır. Bunu yaparken kimseyi rahatsız etmeyeceğiniz bir yerde olduğunuzdan emin olmanızda fayda var tabii.• Film izlemek. Film izleyerek birkaç saatliğine de olsa başka bir dünyanın içine girebilir ve güzel vakit geçirebilirsiniz. Haftada bir gün film izlemeye çalışın.• İyi beslenip, kilonuzu kontrol altında tutmak. Sağlıklı beslenmek bedeninizin daha dinç olmasını sağlar ve daha az sıkıntı çıkarır. Sağlıklı beslenerek kilo problemleriyle uğraşmak zorunda da kalmazsınız. Arada bir ufak kaçamaklarla da kendinizi mutlu edebilirsiniz.• Bir kulübe üye olmak. Aynı amacı taşıyan başka insanlarla bir araya gelmek, yeni bir ortamda bulunmak kendinizi yenilenmiş hissetmenizi ve mutlu olmanızı sağlar.