Bir fincan kahve aşkınızı anlatır!





Bir fincan sıcak kahve keyiftir, dinlendiririr, sakinleştirir, dinginleştirir, güne zinde ve enerjik başlamanızı sağlar, stresinizi alır. Ama en çok da nedir biliyor musunuz; bir fincan kahve aşktır, AŞK. Aşkınızı anlatır. İçinizden taşan aşk; kahve kokusuna karışır ve dile gelir.Sevgililer Günü’nde kahvenizi sevgilinizle birlikte yudumlamak için Gloria Jeans Coffees’e gelin. Cupcake’ler ve kalpleri ısıtacak sıcacık kahveler sizleri bekliyor. Kim bilir belki bir fincan latte ile bir dilim çikolatalı kektir; sizin aşkınızın tercümanı.. Belki de bir fincan sıcak Americano.. Kahvenin değişmez adresi Gloria Jeans Coffees’de kahvenizi seçin, aşkınızı anlatsın..