İnternet kullanımının yaygınlaşması ile oturduğumuz yerden alışveriş yapma olanağımız günden güne çoğaldı. Bu sayede vaktimizi çok daha güzel bir şekilde değerlendirmeye başladık.

Teknoloji hayatımıza girdi gireli alışkanlıklarımız da değişti. Eskiden tüm mağazaları teker teker dolaşarak aradığımız şeyi bulmaya çalışırdık. Yine de istediğimizi bulamaz, belki de haftalarca dolaşmaya devam ederdik. Bir de bulduğumuzda üzerimize uygun bedenin kalmadığı hüsranıyla karşılaşmak bizi yıkar geçerdi.



Genel olarak düşündüğümüzde bir günde 10 mağaza gezebiliyorsak ve bunun için 3 saat harcıyorsak, internet butiklerinde çok daha fazla ürünü 1 saate içerisinde inceleyebiliyoruz. Bu da büyük bir kolaylık sağlıyor. Ayrıca satın aldığımız ürünler direk olarak kapımıza kadar bırakılıyor. Durum böyle olunca çok acil olmadığı sürece internetten alışveriş yapmak çoğu kişinin işine geliyor.



Başta internet alışverişi için siteler çoğaldıktan sonra devreye instagram butikleri girdi. Türkiye’de instagram oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Birçok firma da bunu fırsat bilmiş ve instagramı satış için kullanıyor. İntagram ayak butikleri, instagram elbise butikleri, intagram abiye butikleri ne ararsanız instagram üzerinde bulabiliyorsunuz. Başta güvenilirlik açısından insanlar bu butikleri kullanırken çekinebiliyorlar. Her işte ve alışverişte olduğu gibi insanları kandırmak üzere açılmış butikler de yok değil. Ancak kapıda ödeme seçeneği sunanlarla birlikte bu güvensiz imaj da silinmeye başlandı.







Çoğu kişi instagram giyim butikleri aracılığı ile dolaplarını yeniliyor. Bu butiklerde satılan ürünlere olan güveni arttırmak için, satın alan kişilere ürünler ulaştıklarında fotoğraflarını gönderiyorlar. Böylece markanın da güvenilirliği artıyor. Tabii ki gelen ürünü fotoğraflandırmak tamamen satın alan kişinin isteğine kalmış bir durum. Ancak instagram spor ayakkabı butikleri gibi butiklerde gelen ürünün fotoğrafının marka sayfasında yayınlanması onlar için büyük bir artı oluyor.



Katalog çekimleri kullanıldığında çoğu insan bu ürünlerin gerçekten fotoğraftaki gibi olup olmadığından emin olamıyor. Gerçek bir müşteri tarafından satın alınmış ve denenmiş daha amatör çekime sahip bir fotoğraf kişiler için daha cezbedici oluyor ve satın alma olasılıklarını arttırıyor.



Sizin de bir instagram hesabınız var ise baştan aşağı kendinizi giydirebilirsiniz. İnstagram giyim butikleri üzerinden kıyafetlerinizi satın alabilir, instagram çanta butikleri ile kombinlerinizi tamamlayabilirsiniz. Hatta sadece kendiniz için değil bebekler içinde instagram bebek butiklerini kullanarak bebeğinizin tüm ihtiyaçlarını sosyal medya paylaşım formu aracılığı ile sağlayabilirsiniz.



Bir erkek için alınabilecek en mantıklı hediyelerden birisi saatlerdir. İnstagram saat butikleri ile bu hediyeyi kolayca bulabilir ve satın alabilirsiniz. Şıklığınızı tamamlamanıza yardımcı olacak takıları da instagram takı butikleri üzerinde bulabilirsiniz. İşin en güzel tarafı da bu butiklerdeki yorumların hepsini görebiliyor olmanız. Böylece daha önce buradan alışveriş yapan kişilerin yorumlarını okuyabilir ve iyi yorumlara göre alışverişlerinizi daha güvenerek yapabilirsiniz. Ayrıca etiketlenen fotoğrafların görülmesi de o marka kendi sayfasında denenen ürünleri yayınlamıyor olsa bile, diğer kişilerin fotoğraflarından denenmiş ürünlere ait görüntülere ulaşabilirsiniz.







İntagram butikleri abiye konusunda bile sizlere yardımcı olacak çözümler sunmaktadır. İnstagram kozmetik butikleri bile binlerce markayı bir araya getirerek istediğiniz ürüne anında sahip olmanızı sağlarlar. Durum böyle olunca instagramı koca bir alışveriş merkezi olarak da düşünebilirsiniz. Tabi ki instagram sadece alışveriş için kullanılmıyor ancak kullanım alanlarını belirlemek tamamen insanlara göre şekilleniyor.



Sizin de bir butiğiniz var ise ve daha fazla insana ulaşmak istiyorsanız instagram hesabı açarak bunu yapabilirsiniz. Ürünlerinizin fotoğraflarını çekerek instagramda yayınlar ve insanların en çok arattıkları etiketleri girebilirsiniz. Böylece instagram gözlük butikleri gibi bir konu aratıldığında bile sizin sayfanıza insanların ulaşması daha kolay olur.



İnstagram üzerinde bir butik açmak için illa gerçek hayatta da bir butiğinizin olmasına da gerek yoktur. Kendi yaptığınız el işi ürünlerinizi de instagram üzerinden satabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken bu ürünlerin satışında ve alımında olan para akışının güvenli bir şekilde olmasını sağlamaktır. Alıcıların satıcılara bazı konularda güvenmemesi konusunda haklı olmaları gibi satıcılar da kendilerini güvence altına almalıdırlar. Bu nedenle faturalı ürünler keserek ürünlerin takibinin kolayca yapılması sağlanmalıdır.



İnternet üzerinden alışveriş özellikle de sosyal medya üzerinden yapılınca korku verici olabilmektedir. Herkes aslında kandırılmaktan korkar ve bu nedenle sosyal medya butikleri üzerinden çok fazla alışveriş yapmayı tercih etmezler. Alışveriş yapmadan önce butikleri iyi bir şekilde araştırın ve irtibat kurarken aklınıza gelen her soruyu karşı tarafa mutlaka yöneltin. Satıcı bu ürünleri sizlere satma konusunda önce sizin güveninizi edinmelidir. Siz de satıcıya aynı güveni vermelisiniz.