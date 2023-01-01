İnternet erkekleri esir alıyor!

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İnternet bağımlılığına ilişkin yapılan iki ayrı araştırma, erkeklerin kadınlara oranla daha fazla internette zaman harcadığını gösterdi.

Sağlık Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin internet bağımlılığına ilişkin yaptığı iki ayrı araştırma, erkeklerin kadınlara oranla sosyal medyada daha çok vakit geçirdiğini,

kentlerde bağımlılık düzeyinin kırsala göre daha fazla olduğunu ortaya koydu.



Sağlık Bakanlığı, özellikle çocuklar için en büyük tehlikelerden biri olarak gösterilen internet bağımlılığı üzerine bilimsel araştırma yaptı.



Toplam 100 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen "18 Yaş ve Altı Okur-Yazar Bireylerin İnternet Bağımlılığının Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Analizi Ve Birey Sağlığı Üzerindeki Etkilerinin Tespiti Araştırması"nda dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı.



Bilgisayar kullanabilme oranı tüm katılımcılar için yüzde 88, bilgisayar kullanabilen tüm katılımcılar içindeki bağımlı oranı ise yüzde 8,4 olarak belirlendi.



Araştırmaya göre, bağımlılık oranı kızlarda yüzde 42, erkeklerde yüzde 58 olarak tespit edildi. İnternet bağımlılığı, kentlerde kırsala göre daha fazla. Bağımlı oranı orta gelir düzeyinde artış gösteriyor ve gelir düzeyi arttıkça bağımlılık da artıyor.



Sağlık Bakanlığının 2023 yılı projeksiyonuna göre bağımlılık oranının yüzde 24,6 düzeyine çıkması bekleniyor. Bu da 8 yıl sonra her 4 kişiden birinin internet bağımlısı olma potansiyelini ortaya koyuyor.



"İnternet kullanıcılarının yüzde 18'i bağımlı"

Gazi Üniversitesince yapılan benzer araştırmada da internet bağımlılığının 16-24 yaş grubunda, erkeklerde, bekarlarda, ortaokul ve lise mezunlarında, işsizlerde, aylık geliri bin TL'nin altında ya da 5 bin TL'nin üzerinde olanlarda daha fazla görüldüğü tespit edildi.



"Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Bağımlılık Araştırması" başlıklı araştırmada, bin 390 kişi ile yüz yüze görüşüldü. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 18'i internet bağımlısı. Bağımlılık 16-24 yaş grubunda, erkeklerde, bekarlarda, ortaokul ve lise mezunlarında, işsizlerde daha fazla.



Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa İlhan'ın verdiği bilgiye göre, katılımcıların yüzde 47,8'i düzenli olarak internet kullanırken, yüzde 26,5'i hiç internet kullanmıyor. Katılımcıların yüzde 48,8'i haftada 0-9 saat, yüzde 30,3'ü de 20 ve üzeri saati internet başında geçiriyor.



Katılımcıların yüzde 34,4'ünün sosyal, yüzde 25,2'sinin haber, yüzde 13'ünün oyun amacıyla interneti kullandıkları belirtiliyor.



Katılımcıların yüzde 20,9'u kendisini internet bağımlısı olarak görüyor. Yüzde 79,1'i ise bu görüşe katılmıyor. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 18,2'si de internet bağımlısı olma potansiyeli taşıyor. (AA)

