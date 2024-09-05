İstanbul'un patika koşusu: Belgrad Ultra Trail, 6-8 Eylül'de gerçekleşecek

İstanbul’un katılımcı sayısı en yüksek patika koşusu Belgrad Ultra Trail, 6-8 Eylül 2024 tarihlerinde Kemerburgaz Kent Ormanı’nda düzenleniyor. İstanbul’un Kuzey Ormanları’nda gerçekleşecek yarış, yurt içi ve yurt dışından birçok önemli isme ev sahipliği yapacak. Düzenlenen basın toplantısı ile koşunun detayları paylaşıldı.

Her seviyeden, kesimden ve yaştan koşu sevenleri buluşturmak için hazırlanan büyük patika koşusunda Merrell Belgrad Ultra Trail (60 km), Merrell Belgrad Medium Trail (30 km), Merrell Belgrad Short Trail (15 km), Merrell Belgrad Fun & Run (5K) olmak üzere 4 farklı parkurun yanı sıra Team Race (5K) parkurlarında koşucular kıyasıya yarışacak.

SPORCULARA ULUSLARARASI PUAN GEÇERLİĞİ

Yarışan sporcular uluslararası geçerliği olan puan alma fırsatı bulacaklar. 60K ve 30K parkurları ile sporcular uluslararası geçerliği olan ITRA ve UTM Index puanlarını alabilecekler.

EVİNDEN ÇIKIP YARIŞMA FIRSATI

Her yaştan ve her seviyeden katılımcının kabul edildiği koşu, sporcuların evlerinden sabah çıkıp koşup yarışıp keyifli bir gün geçirip evlerine dönebilecekleri kadar şehrin göbeğinde yer alıyor. Koşuya gelen katılımcıların çocuklarıyla, eşleriyle, arkadaşları ya da ailece gelip koşu sonrasında keyifli vakit geçirebilecekleri bir etkinlik ortamı düzenleniyor.

Merrell Belgrad Ultra Trail Direktörü Özgür Tetik yarışın hazırlık süreciyle ilgili bilgiler verdi. Tetik, “Yarışı yapmak isteyince hem antrenman yaptığımız parkurları ölçmeye ve İstanbul'da arazilerde bilmediğimiz ne güzellikler varmış onlara şahit olduk. Kilyos sahillerine kadar uzanan inanılmaz bir patikalarda yarışacak sporcular. Geçen sene koşan 1600 arkadaşımız da çok keyif aldı. Bu geri bildirimleri aldık ve çok mutlu olduk. Bu sadece bir yarış değil, bir spor festivali. Sadece koşan sporcuları değil, gelen herkesin keyif almasını istiyoruz." dedi. Özgür Tetik, 2023 sezonunda Survivor Türkiye’de yarışmış ve en popüler yarışmacılardan biri olmuştu.

200 YABANCI ATLET YARIŞACAK

Koşuda yaklaşık 2400 katılımcı yarışacak ve bunlardan 200'ü yabancı atlet. 12 ülkeden katılımcının da yer aldığı Belgrad Ultra Trail, 6-8 Eylül'de gerçekleşecek.