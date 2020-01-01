Dil öğrenmek, boyama yapmak, egzersize ya da sinemaya daha çok zaman ayırmak… Koronavirüsün neden olduğu bu izolasyon günlerinde zamanı nasıl yöneteceğiniz konusunu uygulamalara bırakabilir, kendinizi daha sistemli, kontrollü ve keyifli hissedebilirsiniz.

Koronavirüs pandemisi gibi son derece üzücü ve kaygı verici bir nedenle uzun süre evde zorunlu kalmak sıkıcı ve sinir bozucu olabiliyor. İşlerini evlerinden yürütenler şu sıralar en çok Zoom uygulamasını kullanıyor. Zamanını eğitim alarak değerlendirmek isteyenler destekleyici ve zenginleştirici programlara yöneliyor. EdX, Harvard, MIT, Berkeley ve Hong Kong Politeknik Üniversitesi gibi kurumlar 2.500'den fazla kursa erişim sağlıyor. Netflix ve e-ticaret uygulamaları bu krizle baş etmenin en iyi yollarından olarak görülse de bunların dışında pek çok uygulama kendinizi daha iyi hissetmeniz için yüklenmeyi bekliyor!



Yeni bir dil öğrenmek için hiç zamanınızın olmadığını söylüyordunuz ya, artık var! Duolingo, dünyanın en popüler dil öğrenme uygulamalarından biri. İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Portekizce, İtalyanca, Felemenkçe, Japonca gibi yabancı dillerde alacağınız dersler evde geçireceğiniz zamanın kalitesini fazlasıyla artıracak.



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=en_US





Gerçek sinemaseverleri MUBI’ye çeken şey, festival duygusu vermesi ve dünya sinemasını keşfetme olanağı sunması. Kült, bağımsız ve arthouse filmlerden oluşan koleksiyonuyla kalbimizde taht kuran MUBI ayrıca Berlinale, Sundance, Cannes gibi film festivalleriyle olan bağlantısıyla biliniyor. MUBI toplam 30 filmlik bir öneri listesi sunuyor. Her gün bir yeni film listeye dahil olurken, listenin son sırasındaki film gösterimden kalkıyor. MUBI’yi bir festival havasına sokan da bu orijinal yaklaşımı.







https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mubi&hl=en_US





Kendinizi boyama kitaplarına vermeye, rahatlamaya ve tüm olumsuzlukları kapının dışında bırakmaya ne dersiniz? Uzmanlara göre bu tür çalışmalar stres ve endişeyi hafifletmek için oldukça etkili yöntemler. Çocukların da sizin gibi uzun saatler başından ayrılmak istemeyeceği bir uygulamadan bahsediyoruz. Colorfy’daki eğlenceli boyama şablonlarına bayılacaksınız. Çiçekler, bahçeler, mandalalar, hayvanlar, tarihi yerler, yazar portreleri ve renklendirebileceğiniz ünlü tablolar sizi bekliyor!







https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fungamesforfree.colorfy&hl=en_US





HAGO (Have A Good One), dünyanın en bilinen sosyal oyun uygulamalarından biri. Farklı oyun seçenekleri sunan ve gerçek ödüller kazandıran HAGO, tüm yaş ve ilgi gruplarına hitap eden oyunlara sahip. En iyi özelliği ücretsiz olması ve izolasyon günlerinde bir sosyal etkileşim ortamı yaratması.







https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yy.hiyo&hl=en_US





Mindfulness pratikleri, günlük meditasyon ve yoga, stres ve kaygıyla başa çıkmak için doğru yöntemler. Headspace ve Bloom uygulamaları, bu zor zamanlarda sizi destekleyebilecek birçok meditasyon ve sağlık uygulamasından sadece ikisi. Unutmayın, meditasyon her zaman yoga matında yapılan bir şey değildir. Belki de bu zihinsel netlik duygusunu şarkı söyleyerek ya da gitar çalarak elde etmek size çok daha iyi gelecek. Günlük tutmak ya da bolca okumak da yöntemleriniz arasında yer alabilir. Önemli olan kendinizi iyi hissetmeniz ve odağınızı stres kaynağı olacak gelişmelerden bir parça olsun kaydırmanız.







https://play.google.com/store/apps/details?id=com.getsomeheadspace.android&hl=en_US





Dünyanın amacı en kolay anlaşılır uygulaması bu olmalı. Çünkü sadece sizden daha fazla ayağa kalkmanızı istiyor. Evde, masada ya da kanepede yaptığınız çalışma sırasında sadece biraz ayakta durup, küçük hareketler yapmak size iyi gelecek. Balkona çıkmak için bile olsa hatırlatmaya ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Uygulama özetle çalışma saatlerinizi, hedeflerinizi belirlemenizi ve tabii ki harekete geçmenizi sağlıyor.







https://play.google.com/store/apps/details?id=au.edu.utas.standup&hl=en_US





Happify, duygu ve düşüncelerinizi kontrol etmenize yardımcı olacak etkili araçlar ve programlar sunan bir eğitim platformu. Kanıtlanmış teknikleri yıllardır pozitif psikoloji, farkındalık ve bilişsel davranışçı terapi alanlarında çalışan bilim insanları ve uzmanlar tarafından geliştirilmiş.







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