Çocuklarınızın beslenmesine koyabileceğiniz, kolayca bayatlamayan, lezzeti harika olan bu poğaçalar ile sevdiklerinizin kalbine giden yola ulaşabileceksiniz.

Günün her saati yenebilecek ama özellikle sizin yataktan adeta uçarak kalkmanızı sağlayacak bir poğaça tarifine ne dersiniz? İster hafta sonu kahvaltılarınız ister akşam üstü çay sohbetleriniz için tercih edebileceğiniz kahvaltılık mayasız poğaça tarifi ile tüm övgüleri hak edeceksiniz.



Kepekli poğaça

Poğaça gibi şahane bir lezzet mahrum kalmak istemiyor ama bunun yanında kilo kontrolünüze dikkat etmek istiyorsanız size şahane bir poğaça tarifi sunmaktan gurur duyarız. Bu mükemmel poğaçanın ne belirgin özelliği kepek unundan yapılıyor olması. Beyaz una kıyasla çok daha sağlıklı olan bu unun makul oranda tüketilmesinde bir sıkıntı olmayacaktır. Elbette kendinizi tutamayıp tüm tepsiyi aynı gün yerseniz o başka…

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Malzemeler:

• 1 su bardağı kadar zeytinyağı

• 1 su bardağı yoğurt

• 50 gram tereyağı

• 16 yemek kaşığı kepek unu

• 1 yumurtanın akı

• 1 çay kaşığı karbonat

• 1 çay kaşığı limon suyu

• 2 yemek kaşığı kıyılmış dereotu

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı pul biber

• 16 yemek kaşığı kepek unu

• 8 yemek kaşığı un

İç harcı için

• 4 dal dereotu

• 1 su bardağı rendelenmiş az yağlı beyaz peynir

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• Yarım çay bardağı ince kıyılmış ceviz

• 6 adet kurutulmuş domates

Üzeri için

• 1 adet yumurtanın sarısı



Yapılışı:

Hamuru hazırlamak için malzemeleri derin bir kap içerisine koyun ve hamurunuz kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Ardından başka bir kap içinde iç malzemesini hazırlamaya başlayın. Önce kurutulmuş domatesleri doğrayın. Rendelenmiş peynir, ince kıyılmış dereotu, zeytinyağı ve ince kıyılmış cevizi içine ilave ederek karıştırın. Hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın. İçine harcı koyun ve dilediğiniz şekli vererek kapatın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine dizin ve yumurtanın sarısını üzerine sürün. 170 derece fırında 25 dakika kadar pişirin.



Mayasız Peynirli Poğaça

Malzemeler:

• 1 adet yumurta

• Yarım su bardağı zeytinyağı

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1.5 paket kabartma tozu

• 1 su bardağı kadar süt

• 1 tatlı kaşığı tepeleme toz şeker

• 4 su bardağı un

İç Harcı İçin

• Yarım demek ince kıyılmış maydanoz

• 1 kase ufalanmış beyaz peynir

Üzeri için

• Çörek otu ya da susam

• 1 adet yumurtanın sarısı



Yapılışı:

Derin bir kap içerisine hamuru için gerekli olan malzemelerden un hariç hepsini koyuyoruz. Malzemeleri karıştırdıktan sonra azar azar unu ekliyoruz. Hamuru yoğurduktan sonra bir kenarda 25 dakika kadar bekletiyoruz. Bir kap içinde kıyılmış maydanoz ve ufalanmış peyniri karıştırıyoruz. Yarım saat kadar sonra hamurdan parçalar koparıp elimizle açıyoruz ve içine harcı koyuyoruz. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yağlı kağıt serili tepsiye diziyoruz ve üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra çörek otu ve susam serpiyoruz. 150 derece fırında 25 dakika pişiriyoruz.



Mayasız poğaça

Malzemeler:

• ½ su bardağı kadar yoğurt

• ½ su bardağı zeytinyağı

• 1 paket kabartma tozu

• 120 gram margarin

• 1 adet yumurta

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 adet yumurtanın sarısı

• 4 su bardağı un

Üzerine sürmek için

• 1 adet yumurtanın sarısı



Yapılışı:

Unu geniş bir kap içine eleyerek dökün. Ardından margarini ekleyin ve birbiri ile karışmasını sağlayın. Diğer malzemeleri de ekleyerek pütürsüz bir hamur elde edin. Yağlı kâğıt serdiğiniz tepsinin üzerine hamurdan parçalar alıp şekil vererek dizin. Üzerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün. 165 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.



Bayatlamayan muhteşem poğaça

Poğaçayı kısa sürede tüketemeyenler için muhteşem bir tarif.

Malzemeler:

• 1 su bardağı zeytinyağı

• 1 su bardağı yoğurt

• 1 yemek kaşığı kadar sirke

• 1 tatlı kaşığı silme karbonat

• 2 tatlı kaşığı silme tuz

• 1.5 tatlı kaşığı kabartma tozu

• 4 su bardağı un

Üzeri için

• 1 adet yumurtanın sarısı

• Çörek otu

İç Harcı

• 100 gram kaşar peyniri

• 100 gram beyaz peynir

• Yarım demet maydanoz



Yapılışı:

Kuru malzemeleri derin bir kap içerisine koyarak karıştırın. Ardından ortasını açın ve sirke, zeytinyağı, yoğurdu ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırın ancak çok fazla yoğurmayın. Diğer bir kapta rendelediğiniz peynirleri ve ince kıyılmış maydanozu karıştırın. Ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizle açın. İçine malzemeyi koyun ve dilediğiniz şekli verin. 190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.



Kıyır kıyır mayasız poğaça

Malzemeler:

• 125 gram eritilmiş tereyağı

• 1 çay bardağı sıvıyağ

• 2 adet yumurta (1 tanesinin sarısı üzerine sürülmek için ayrılacak)

• 3 su bardağı un

• 1.5 paket kabartma tozu

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 2 yemek kaşığı yoğurt

İç Harcı İçin

• Beyaz peynir

• Kaşar peynir

Üzeri için

• Yumurta Sarısı

• Çörek Otu



Yapılışı:

Tereyağını eritin. Ardından hamuru için gerekli olan tüm malzemeyi yavaş yavaş ekleyin ve yumuşak bir hamur kıvamı elde edene dek yoğurun. Başka bir kap içinde peynirleri rendeleyin. Hamurdan ufak parçalar alın. Elinizle açın ve içine harcı ekleyin. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.



Afiyet Olsun.



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