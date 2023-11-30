Karanlık sonbahar ve kış mevsimlerinde ruh halinizi iyileştirecek 9 strateji

Aramızdaki en iyimser ve en şanslı kişiler bile mevsimler değiştikçe biraz karamsar hissedebilir. Neyse ki, yılın herhangi bir zamanında hayatınıza küçük mutluluk patlamaları getirmenin pratik yolları var. Aslında, ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olmak için muhtemelen evde ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Rahatlamanıza, gevşemenize ve biraz tatmin olmanıza yardımcı olacak bu canlandırıcı stratejilerden birini deneyin. Önümüzdeki uzun ayların biraz daha yönetilebilir göründüğünü fark edebilirsiniz...

1. Ulaşılması kolay bir hedef belirleyin ve onu tamamlayın

Yoga dersleri veya yeni bir dil öğrenmek gibi sevdiğimiz hobilerin ve etkinliklerin çoğu açık uçludur ve görünürde bir bitiş çizgisi yoktur. Kesin (ve tatmin edici) bir sonu olan daha küçük bir hedef seçmeyi deneyin. Happier at Home ve Outer Order, Inner Calm kitaplarının yazarı Gretchen Rubin, "Dolabını temizlemek veya fotoğraf albümleri düzenlemeye dalmak gibi şeyleri deneyin " diyor. "Anlamlı bir şeyle uğraşmanın güzel hislerini ve bir görevi tamamlamanın getirdiği enerji dalgalanmasını hissedeceksiniz."

2. Sonbahar ve kışı daha iyi hale getirmek için ihtiyacınız olan şeyleri hazırlayın

Takvimdeki tarih ne olursa olsun, kışı sizin için daha güzel kılacak şeyleri stoklayın. Evinizi daha konforlu hale getirmek için eşyalar toplayın, açık hava buluşmalarını daha kolay hale getirmek için rahat teras ısıtıcıları veya evinizde koltuğunuzda geçireceğiniz film gecelerini daha epik hale getirmek için büyük ekran bir TV kullanın.

3. Sabahın erken saatlerinde biraz ışık alın

Günler kısaldıkça ve soğudukça mevsimsel duygusal bozukluk bir sorun haline gelebilir. Güneş ışığına maruz kalarak kış hüznünü gidermeye yardımcı olabilirsiniz. Rubin, "Güneş ışığına, özellikle de sabahın ilk ışıklarına ulaşmak gerçekten önemli" diyor. Dışarıda sadece 15 dakikalık bir sabah yürüyüşü (hava kapalı olsa bile) odaklanmanızı geliştirmenize yardımcı olabilir. (Bonus: D vitamini aynı zamanda bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye de yardımcı olabilir.)

4. Duyularınızı harekete geçirin

Rubin, "İnsanlar artık gerçekten koku alma duyularından faydalanıyorlar" diyor. Kokulu mum satışları tavan yapıyor, ancak herhangi bir güzel koku da (bir şişe vanilya, akçaağaç şurubu, balkabağı baharatı) işe yarıyor."

5. Mutlu bir çalma listesi yapın

İyimser müzik gerçekten daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir, bu yüzden devam edin ve beni neşelendirebilecek şarkılardan oluşan bir çalma listesi hazırlayın. Uyandırma alarmınız olarak sevdiğiniz bir şarkıyı seçin. Rubin, "Bir süre sonra döndürmeyi unutmayın, böylece sabah kalkmakta zorluk çekerseniz şarkıya Pavlovvari bir tepki almaya başlamazsınız" diyor.

6. Başkası için iyi bir şey yapın

Başkalarına bir şeyler vermek her zaman kendimizi iyi hissetmemizi sağlar ve başka birinin gününün aydınlanmasına da yardımcı olursunuz. Rubin, evinizden topladığınız kullanmadığınız eşyaları ihtiyacı olanlara vermeyi öneriyor. İnsanların bağlantı aradığı bir dönemde, insanların potansiyel yeni bir arkadaş veya meslektaşla tanışmasına yardımcı olmak her zaman harikadır.

7. Biraz ev tadilatı yapın

İş için mutfak masanızı kullanmak yerine ayakta duran bir masaya para harcamayı düşünebilirsiniz. Mutfağı daha parlak bir renk tonuna boyayın veya yeni egzersiz ekipmanlarına yatırım yapın. Rubin, "Kendimizi ev ortamımızda rahat ettirmemiz gerektiğinin giderek daha fazla farkına varıldığını düşünüyorum" diyor.

8. Tüylü bir arkadaşınızı sevin

Rubin, "Bir köpek veya kediyi sevin" diyor. "Herkes dokunmaya aç ve bir köpeği ya da kediyi sevmek çok rahatlatıcı bir şey." Sarılacak bir evcil hayvanınız yoksa, yürüyüşe çıkın; muhtemelen şu anda kapınızın önünde gezdirilen ve onları birkaç dakikalığına sevmenize izin vermekten mutluluk duyacak birkaç yavru köpek vardır.

9. Acısız bir şekilde dağılın

Daha iyi bir organizasyon evde daha rahat hissetmenize yardımcı olabilir, ancak bu, dolaplarınızı ve kitap koleksiyonlarınızı küçültmek için uzun saatler harcamanız gerektiği anlamına gelmez. Rubin, "Dağınıklığı temizlemek çok fazla enerji gerektiriyor" diyor. "Fakat eğer bunu yapmak bir dakikadan az sürüyorsa, bunu gecikmeden yapmalısınız; ister bir belgeyi dosyalamak olsun, ister kirli kahve fincanınızı lavaboya geri getirmek olsun. Bu, enerjinize veya zamanınıza bir yük gibi gelmiyor, ve dağınıklığı ortadan kaldırıyor. Ve bu çok enerji verici olabilir."