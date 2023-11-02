Evinizin sonbahar gibi kokmasını sağlamanın 7 yolu

Havalar serinlemeye başladığında resmen sonbaharın geldiğini anlarsınız, bol kazaklarınızı çıkarmak için bir istek duyarsınız, yumuşak ve rahat battaniye koleksiyonunuz evi ele geçirir. Neden tüm evinizin sonbaharın özü gibi kokmasını sağlayarak atmosfere daha da fazla eğilmiyorsunuz? Ev yapımı balkabağı turtasından taze sonbahar buketlerine ve daha fazlasına kadar, evinizin sonbahar gibi kokmasını sağlayacak bu yaratıcı yollardan herhangi biri sizi sonbahar ruhuna sokacaktır.

1. Pasta pişir

Elmalı, balkabaklı ve cevizli turtaların hepsi sonbaharın klasikleridir, o yüzden oradan başlayın. Ve eğer tatlılardan hoşlanmıyorsanız, bunun yerine biberiye, adaçayı veya kekik ile otlu ekmek yapmayı düşünün.

2. Çıtırdayan bir mum yakın

Mum, evinizin harika kokmasını sağlayabilir, ancak çatırdayan ahşap fitili olan bir mum ekleyin ve bir tutam sıcak şömine havası da elde edeceksiniz. Deneyimi sonbahardan kışa kadar sürdürmek istiyorsanız daha büyük bir seçenek de var.

3. Bitki çayı yapın

Sertifikalı organik bahçe uzmanı ve Garden Girls'ün kurucu ortağı Jen McDonald, "Şirketten eve dönüyorsanız, sıcak ve rahat bir ev için hızlıca yapacağınız ilk şey sonbaharda çay kaynatmaktır" diyor . “İki bardak su, birkaç dilim taze portakal, iki dal biberiye, iki çubuk tarçın, iki bütün karanfil ve bir çay kaşığı vanilyayı birleştirin.” Her şeyi bir tencere koyun ve düşük ısıya ayarlayın. Aromanın devam etmesi için her birkaç saatte bir daha fazla su ekleyin.

4. Esansiyel yağ buhurdanı kullanın

Esansiyel yağ içeren duş buhurdan, hava soğuduğunda kendinizi şımartmanın harika bir yolu olmakla kalmaz, aynı zamanda tüm evin harika kokmasına da yardımcı olabilir.

5. Taze bir buket getirin

Farmgirl Flowers'ın kurucusu ve CEO'su Christina Stembel, "Çiçekler sonbahar mevsimini evinize davet etmenin mükemmel bir yoludur" diyor . "Bazı buketler, sonbaharın görünümünü ve kazak havasını hissettirirken, aynı zamanda en sevdiğiniz tatil yemekleri veya son derece rahatlatıcı kokular gibi kokarak ekstra yol kat edebilir." Hypericum, kadife çiçeği, biberiye, defne, adaçayı, çikolata kozmosu ve okaliptüsten oluşan bir buket oluşturmanızı önerir.

6. Sonbahar esintili DIY projesi

Kışa kadar sürecek hoş kokulu bir sonbahar seçeneği için, kendi DIY sonbahar potpurinizden bir parça hazırlayın. McDonald, "Biraz çam kozalağı, tarçın çubuğu, kurutulmuş elma, portakal dilimleri ve meşe palamudu toplayın" diyor. “Birkaç damla karanfil, tarçın, portakal ve sedir ağacı esansiyel yağlarını ekleyin ve hafifçe karıştırın.” Potpurilerinizi evin etrafındaki güzel sığ tabaklarda sergileyin ve kalanları ev sahibine hediye etmek için selofan torbalara paketleyin.

7. Sonbahar el sabunuyla takas yapın

Evinize biraz sonbahar ruhu getirmenin süper basit bir yolu, her zamanki el yıkama makinenizi sonbahardan ilham alan zengin bir kokuyla değiştirmektir. Kestane, tarçın ve karanfili birleştiren sıcak ve rahatlatıcı bir sabun tercih edebilirsiniz.