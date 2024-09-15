Konsantrasyonunuzu artırmak istiyorsanız kaçınmanız gereken 5 yiyecek ve içecek

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu bir yana, bazen bir işi veya okul görevini bitirecek kadar uzun süre konsantre olmak imkansız gibi gelebilir. Bilgisayarınızın başına iyi niyetlerle oturursunuz ve sonunda 10 farklı sekme arasında geçiş yaparsınız çünkü odak noktanız elinizdeki görev dışında herhangi bir yerdedir.

Kaygı, depresyon, yeterince uyuyamamak ve can sıkıntısı ve beslenmeniz konsantrasyon sorunlarına neden olabilir. Bilimsel araştırmaların konsantrasyonunuzu gerçekten bozabilecek bazı yiyecek ve içecekler var olduğunu söylüyor. Bu yiyeceklere ilgili uzman görüşlerini derledik.

1. Hamur İşleri ve Beyaz Ekmek

Uzmanlar kan şekerinin çok yüksek veya çok düşük olmasının konsantrasyon sorunlarına yol açabileceğini ve basit karbonhidratların bu talihsiz iniş çıkışları başlatabileceğini açıklıyor. Sağlıklı bir yağ ve protein kaynağıyla eşleştirdiğiniz sürece, hamur işlerinin ve ekmeğin üretkenliğinizi engelleyip engellemeyeceğini düşünmeden hâlâ tadını çıkarabileceğinizi söylüyor.

2. Çok Tuzlu Yiyecekler

Konsantrasyon sorununa neden olabilecek tek şey kan şekeri seviyeleri değildir. Dalvi, tuzlu gıdaların da bunu yapabileceğini paylaştı. Tuz oranı yüksek yiyeceklerin "elektrolit dengesizliğini tetikleyebileceğini" söylüyor. Tetiklenmek beyinde iltihaplanmaya neden olur ve bu da kısa süreli hafıza ve konsantrasyona müdahale edebilir.

Tuz tüketimini azaltmak için günde 3.400 miligramdan daha az sodyum tüketmeye çalışın.

3. Şekerli İçecekler

Enerji içecekleri de diğer etkenler gibi konsantrasyonunuzu bozabilecek şeylerden biridir. Bunun nedeni, beyni hamur işleri, beyaz ekmek ve diğer basit karbonhidratları yemeye benzer şekilde etkilemesidir.

Su, beyin kütlesinin %75'ini oluşturur. Sadece %2 oranında susuz kalmak bile beyin fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Konsantrasyonunuzu yüksek tutmak için cinsiyetinize ve aktivite düzeyinize bağlı olarak günde 11,5 ila 15,5 bardak arası içmeye çalışın.

4. Kahve

Kahve, birçok insanın başvurduğu, hatta bağımlı olduğu başka bir içecek, ancak hem Dalvi hem de Boakye, çok fazlasının konsantrasyonu kötüleştirebileceğini söylüyor. Bunun nedeninin çok fazla kafeinin kişinin gergin veya endişeli hissetmesine neden olabilmesi olduğunu belirtti.

Bazı insanlar için az miktarda kahve bile gerginliğe neden olabilir ve bu da konsantrasyon sorunları yaşamalarına neden olabilir. Bu nedenle birkaç yudumda fazlasını tüketmemeye özen gösterin.

5. Hassas Olduğunuz Yiyecekler

Gastrointestinal sorunları sık sık yaşıyorsanız ve bunun gıdayla ilgili olduğuna dair bir önseziniz varsa ancak sebebinin ne olduğundan emin değilseniz, Dalvi bir yemek günlüğü tutmanızı, ne yediğinizi ve sonrasında zihinsel olarak da dahil olmak üzere nasıl hissettiğinizi kaydetmenizi öneriyor.

Diyet ve odaklanma söz konusu olduğunda Rifkin ve Boakye, dengeli beslenmenin önemli olduğunu vurguluyor. İhtiyacınız olan besinleri alamadığınızda, konsantrasyon sorunu yaşamanız kaçınılmazdır. Yani eğer açsan, ye! Sadece şeker veya tuzla dolu veya midenizi rahatsız edecek bir şey olmadığından emin olun. Bu şekilde, yemeğiniz sizi yavaşlatacak bir şey değil, gerçekten beyin yakıtı görevi görür.