Çocuk büyük herkesin çok sevdiği bir yemek olan makarna, aslında İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzeti olsa da hemen hemen her ülkenin mutfak kültüründe yer alır. İşte makarna yapmanın püf noktaları...

Lazanya, pizza, tiramisu ve profiterol gibi İtalyan mutfağına özgü lezzetlerden biri de makarna. Özellikle öğrencilerin vazgeçilmez menüleri arasında yer alan makarna yapımı kolay ve pratik olsa da lezzetli bir makarna elde etmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Makarna ile birçok farklı tarifler de yaratılabilir. Fırında makarna da bunlardan biridir. Sade makarna en kolay yemek tariflerinden biridir. Peki makarna nasıl yapılır?



Fiyonk, kelebek, düdük, spagetti gibi birçok makarna çeşidi bulunur. Makarna yapmak en basit ve lezzetli yemek çözümlerinden biridir. Öncelikle bir tencere, tuz, tereyağı, zeytinyağı, bir paket makarna ve kaynamış suya ihtiyacınız var. Kendi tercihinize göre seçtiğiniz bir paket makarnayı, bir tencere kaynamış suyun içine koyun ve içerisini bir tutam tuz ekleyin. Su kaynadıktan sonra içerisine bir damla zeytinyağı eklemek de makarnanızın daha yumuşak bir şekilde pişmesini sağlar. Makarnanızın pişme süresini paketin üzerinde yazan süreye göre belirleyin. Daha az pişmiş ve daha çok pişmiş isterseniz bu süreyi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Makarnanız piştikten sonra süzgece alarak suyunu süzün. Soslu bir makarna hazırlayacaksanız makarnayı kaynattığınız tencerede dilerseniz soslu hazırlayın ve üzerine makarnanızı döküp karıştırın. Soslu yapmak istemiyorsanız makarnayı süzüp yıkadıktan sonra tencereye bir miktar zeytinyağı ve tereyağı dökerek yağın erimesini bekleyin ve makarnayı tekrar tencereye dökün ve karıştırın. Böylece makarnanız hazır.



Hemen hemen herkesin en çok yaptığı makarna çeşitlerinden biri olan salçalı makarna ve kıymalı makarna yapımı da oldukça basittir. El lezzetinizi de katarak makarnanızı çok lezzetli hale getirebilirsiniz. Salçalı makarna yaparken ihtiyacınız olan malzemeler;

• 1 paket makarna

• 1 çay bardağı zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı dolusu domates ve biber salçası

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 tatlı kaşığı kekik

• İsteğe göre sarımsak

Makarnanızı pişirip süzdükten sonra tencereye bir miktar zeytinyağı ve tereyağı koyun. Sarımsakları doğrayarak ekleyin. Salça ve baharatları bir kaseye alarak salçayı su ile açıp iyice karıştırın üzerine kekik ekleyin ve karşımı tencereye alın. Makarna sosu yaklaşık 2-3 dakika piştikten sonra tümünü makarnanın üzerine dökün. İyice karıştırarak tüm sosun makarnaya geçmesini sağlayın. Dilerseniz makarnayı servis etmeden önce üzerine bir adet fesleğen de koyabilirsiniz.



Fırında makarna nasıl yapılır?

Malzemeler:

• 1 paket fırın makarna (kalın)

• 2 çorba kaşığı tereyağı

• 2 çorba kaşığı un

• 2 su bardağı süt

• 1 yumurta

• 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

• Tuz

• Karabiber

Tencereye su doldurarak tuz ve zeytinyağını ekleyin. Kaynadıktan sonra makarnayı kırmadan suya dökün. 12 dakika pişirin. Suyu süzüp makarnayı bir kenara koyun Başka bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyin. Un sarardıktan sonra sütü ekleyin. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ilındığında içine tuz - karabiber döküp, yumurtayı kırın. 180 derece Bir fırın kabının içine sosun yarısını dökün ve üzerine makarnayı koyarak karıştırın. Kalan sosu da üzerine ekleyin. Son olarak rendelediğiniz peyniri de ekleyin ve 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.