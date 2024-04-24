Maksut Aşkar, Thermogusto çok fonksiyonlu akıllı mutfak robotunu tanıttı

Basın mensupları, ünlü şefler, gastronomi ve mutfak yazarları Arzum’un yeni ürününü tanıttığı basın toplantısında bir araya geldi. Yeni çok fonksiyonlu akıllı mutfak robotu Thermogusto’yu Michelin yıldızlı şef Maksut Aşkar tanıttı.

Yiyecekleri tek haznede doğrayan, karıştıran, çırpan, yoğuran ürün, ayrıca aynı haznede birçok farklı modda pişirme özelliğine de sahip.