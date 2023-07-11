Mark Zuckerberg sosyal medyada çocuklarının yüzlerini gizliyor, uzmanlar siz de gizleyin diyor

Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde iki çocuğunun yüzlerinin emojilerle kaplı olduğu bir aile fotoğrafı paylaştı. Teknoloji uzmanları, daha fazla ebeveynin çocuklarının mahremiyetini korumak için onun izinden gitmesi gerektiğini söylüyor. CNN'e konuşan bir uzman, çocuklarınızı sosyal medyada paylaşmanın onları kimlik hırsızlığı riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini söyledi.

"Sharenthood" kitabının yazarı ve çalışmaları çocukların ve ailelerin mahremiyet haklarına odaklanan bir avukat olan Leah Plunkett, CNN'e yaptığı açıklamada daha fazla ebeveynin Zuckerberg'in ayak izlerini takip etmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

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Plunkett CNN'e verdiği demeçte, "Sadece ebeveynler değil, büyükanne ve büyükbabalar, koçlar, öğretmenler ve diğer güvenilir yetişkinler de mahremiyetlerini, güvenliklerini, gelecekte ve şimdiki mevcut fırsatlarını; kendi hikayelerini bulma yeteneklerini korumak için çocukları fotoğraflardan ve videolardan uzak tutmalıdır" dedi. Plunkett, çocukların yüzlerini sosyal medyadan uzak tutmanın sadece güvenlikleri için değil, aynı zamanda büyüdükçe kendilerini ifade edebilmeleri için de gerekli olduğunu söylüyor.

CNN'in haberine göre, güvenlik riskleri arasında çocukların potansiyel kimlik hırsızlığına ve yüz tanıma teknolojisine maruz kalması da yer alıyor. Plunkett ayrıca yapay zekanın artık bir kişinin bebeklik fotoğraflarını, büyüdüğünde kimliğini tespit etmek için kullanabileceğini söyledi. Zuckerberg'in küçük kızının yüzünü kapatmaması dikkat çekti. Yapay zekanın yükselişi dikkatli olmak için tek neden değil - uzmanlar diğer sosyal medya kullanıcılarının da tehlike oluşturabileceğini söylüyor.

Medya Psikolojisi Araştırma Merkezi Direktörü Pamela Rutledge, 2022 yılında Huffington Post'a verdiği demeçte "İnternette görüntü paylaşmak risksiz değildir. Zorbalık ve takip gibi şeylerin ortaya çıkma ihtimalini artırıyor" diyor.

Plunkett ayrıca sosyal medya şirketlerini, ebeveynler kendileri yapmadığında çocukları korumak için fotoğraflarda yüzlerini otomatik olarak bulanıklaştırmak gibi ekstra adımlar atmaya çağırdı.