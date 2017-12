Meksika mutfağına hala birçoğumuz oldukça yabancı. Pek çok dünya mutfağı büyük bir ilgi ile karşılanırken Meksika mutfağına hala çekimser kalan birçok insan var.

Meksika mutfağı tek bir mutfak olarak görünüyor olsa da aslında oluşumunda farklı tatların etkisi görünür. Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Meksika, yemeklerinde de bu tatlardan yararlanmayı seçmiştir. Mısır, fasulye ve meyve çeşitleri Meksika mutfağında en çok kullanılan ürünlerin başında gelir. Meksika bölgesinin kuzeyi İspanyol mutfağı ağırlıklı iken, güneyinde yerli lezzetler ön planda yer alır. Vanilya, yer fıstığı, mısır ve kakaonun ana toprağı olma özelliğine sahip olan Meksika’da hemen hemen tüm yemeklerin içine mısır konulması bu sebepten ötürüdür.



Acı soslara düşkünlüğü ile bilinen Meksika mutfağı çok güçlü aromatik tatlara ev sahipliği yapar. İspanyollardan sonra yemeklerde peynir kullanımına ağırlık veren Meksika mutfağı, birçok geleneksel yemekte yerini almıştır. İspanyolların Meksika mutfağına kattığı bir diğer önemli ürün ise pirinçtir. İspanyollardan önce pirinç ile tanışmamış olan Meksika mutfağı sonrasında pirinci oldukça fazla sever hale gelmiş. Mısır kadar büyük bir öneme sahip olan fasulyenin hem haşlanmış hem de kızartılmış hali tercih ediliyor. Aromatik lezzetlerin bolca kullanıldığı Meksika mutfağında mango, muz ve ananas gibi egzotik meyveler de sebze yemeklerinde bol miktarda kullanılıyor.



Geçmiş dönemlerde yapılan geleneksel Meksika yemeklerinde domuz yağı kullanılırken şimdilerde çok daha hafif olması açısından sıvı yağlar tercih ediliyor. Çorba tüketimi dikkate alındığında Meksika mutfağı Rusya mutfağından sonra kişi başı yıllık 50 litre ile ikinci sırada yer alıyor. Margarita ve tekila Meksika mutfağında tüketilen içkilerin başında geliyor. Hazır yemek alışkanlıkları hemen hemen hiç olmayan Meksikalıların zamanlarının büyük kısmının mutfakta geçtiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Sadece yemek pişirmek değil, Meksikalılar için yemeği sunma biçimi de oldukça büyük bir öneme sahip. İç bölgelerde et, sos ve mısır tüketimi çok daha fazlayken okyanus kıyılarında bu durum taze balık ve deniz ürünleri ile sağlanıyor.







Fajita

İspanyolca dana etinin özel bir bölümüne verilen ismi olan fajita, et karides ya da tavuktan yapılıyor. Bu üç ana üründen istenilen seçiliyor ve kızgın demir tavalarda kızartılıyor. Buğday ya da mısır unu ile yapılan tortilla ile ikram edilmesi gereken fajita ülkemizde de bir hayli rağbet görüyor. Damak tadına düşkün olanların ve özellikle et severlerin sıkça tükettiği fajita hem sunuluş şekli hem de tadı ile yiyenlerden tam not almayı başarıyor. Fajitanın orijinali her ne kadar dana eti ile yapılsa da karides ve domuz eti ile de yapılan çeşitleri vardır. Eğer iyi bir yerde yerseniz porsiyonunda 500 gramlık dana eti kullanılabildiğini göreceksiniz. Ocaktan alınır alınmaz servis edilmesi ise bu yemeğin bir başka bir püf noktası. Dumanı tüten yemeğinizi gördükten sonra eğer tok dahi olsanız birden çok acıkacağınızı garanti ediyoruz.



Fajita Tarif

Malzemeler

• 4 adet soğan

• 2 çorba kaşığı margarin

• 500 gram dana şnitzel

• 1 adet kırmızı biber

• 1 adet sarı biber

• 1 adet sivri biber

• 2 çorba kaşığı soya sosu

• Tuz

• Karabiber



Yapılışı

Etleri julyen şekilde ince ince doğruyoruz. Biberleri yıkıyoruz. Çekirdeklerini çıkartıyoruz ve ardından ince bir şekilde doğruyoruz. Soğanları soyuyoruz ve dört parça olacak şekilde kesiyoruz. Bir tavanın içine margarini koyuyoruz. Ardından soğanları ve biberleri ekleyerek kavrulmalarını sağlıyoruz. Soğanlar pembeleştikten sonra soya sosu, karabiber ve tuzu ekliyoruz. Etleri de koyduktan sonra pişene kadar çeviriyoruz. Piştikten sonra servis tabağına alarak servis yapabilirisiniz.







