Konu İtalya ya da İtalyan yemekleri olduğunda herkesin başının döndüğü gerçeğini kabul etmeliyiz.

Bizim damak zevkimize belki de en uygun mutfaklardan biri olma özelliğine sahip olan İtalyan mutfağı, muhteşem makarnaları ve pizzaları ile bilinmektedir. 600’den fazla çeşidi ile dünyanın ne çok makarna üretilen ülkesi olma özelliğine sahip olan İtalya, eğitim almaya gelen kişilerin dahi mutfağa öncelik vermesine neden olur.



İtalyan mutfağı

M.Ö. 4. Yüzyıla kadar uzanan İtalyan mutfağı çeşitli kültürlerden etkilenerek çok köklü bir hale ulaşmıştır. İtalya bayrağındaki renkler ile özdeşleştirilmiş olan yeşil, beyaz ve kırmızı renklere sahip olan fesleğen, mozzeralla peyniri ve domates, İtalyan yemeklerindeki hemen her şeyin içinde kullanılır. Sosları ile dikkati çeken İtalyan mutfağı, bu alanda da çok geniş bir kültüre sahiptir. Yemeklerin hazırlanma süresi oldukça kısa ve yapılışları basit olmasına rağmen malzemelerindeki kalite lezzetlerindeki en belirleyici unsurdur. İtalyan aşçıların mutfakları ile ö��ünmelerinin en büyük sebebi de yemeklerindeki bu kalitedir.

İtalyan mutfağı bölge ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Kuzeyde mısır, patates, balık ve peynir çeşitleri ağırlıktayken, güneye doğru gidildikçe enginar, zeytin, patlıcan, sardalya, ançüez, kapari gibi sebzenin çok daha ağırlıkta olduğu yemekler dikkati çeker. Ülkenin her yerinde değişmeyen tek lezzet ise domates sosudur. Makarnadan pizzaya kadar hemen her lezzette domates sosu kullanılır.







İtalyan mutfağı hakkında bilgi

• İtalyan pizzasının orijinali ince bir hamura sahiptir.



• İtalya’da kişi başına düşen yıllık ortalama makarna tüketimi 30 kilodur. Bu açıdan İtalya hem makarna üretimi hem de tüketimi açısından dünya üzerinde ilk sırada yer alır.



• Yoksul İtalyan ailelerin yemek menüsünde yer alan pizzanın dünyaca üne kavuşması, 1889 yılında İngiltere Kraliçesi Marghherita’nın mozzarella, fesleğen, domates ve incecik bir hamura sahip pizzayı yemesi ile başlamıştır.



• İtalya’da makarnalar corta ve lunga olarak iki çeşide ayrılır.



• İtalya’da salatalar bizim kültürümüzdeki gibi yardımcı öğün ya da meze olarak tüketilmez. Ana öğün olarak tüketilen salatalar ekmekle yenir.



İtalyan yemekleri nelerdir?

Lazanya

Adı bile ağız sulandırmaya yeten lazanya sadece İtalyan mutfağında değil bizim mutfaklarımızda da sıkça yapılmaya başlanmış durumda. Lazanya ismi pişirilen kaptan gelmektedir. Lazanya kabına göre kesilen makarnalar üzerine beşamel sos, arasına bolonez sos ve peynir konularak yapılır. İtalya’nın muhteşem bir şehri olan Bolonya ise bu yemeğe ilham kaynağı olmuştur.







Fettucini Alfredo

Bizlerde erişte olarak adlandırılan bu makarna çeşidi İtalyan mutfağından çok daha uzun bir görünüme sahiptir. Tereyağı ve krema ile tatlandırılan bu muhteşem makarnanın içine isteğe bağlı olarak tavuk ya da mantar gibi malzemeler eklenebilir.



Ravioli

İtalyan mutfağı ve Türk mutfağının çok fazla benzerlik gösterdiğini dile getirmiştik. Bizim mantımızın çok daha farklı bir hali olan Ravioli İtalyan mutfağının en sevilen makarna çeşitlerinden birisidir.



Focaccia

Ekmeğin her türlüsünü seven bir millet olarak bu lezzete asıl hayır diyemeyeceğimizin farkındayız. Zeytinli bir ekmek çeşidi olan Focaccia, kuru domates, biberiye, zeytinyağı ve sarımsak ile bütünleştiğinde muhteşem bir tada ev sahipliği yapmış oluyor.



Tiramisu

Tatlı krizlerinin vazgeçilmez lezzeti haline gelen Tiramisu aslında İtalyan mutfağına ait bir tatlıdır. Fakat en az onlar kadar iyi yapan bir millet olduğumuzu söylemek yanlış olmayacaktır. Yumuşacık bir peynir, bir miktar badem likörü, mis gibi çekilmiş kahve ve kedi dili ile ortaya çıkan Tiramisu, daha adının duyulduğu andan itibaren heyecan yaratmayı başarıyor.







İtalyan Yemekleri Tarifi

Muhteşem bir İtalyan yemeği olan fakat bizim pidemize de çok büyük bir benzerlik gösteren bir lezzetin tarifine ne dersiniz?



Calzone Tarifi

Malzemeler:

Hamuru için

• 1 paket instant maya

• 250 ml. Su

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı şeker

• 500 gram un

İç Harcı İçin

• 350 gram kıyma

• 1 adet soğan

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 3 diş sarımsak

• 1 çay kaşığı karabiber

• 6 yaprak taze fesleğen

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 100 gram mozzarella peyniri



Yapılışı:

Geniş bir kap içerisine unu ekleyin. Ardından diğer malzemeleri ilave edin ve en son suyu yavaş bir şekilde dökün. Bir hamur haline getirene kadar yoğurun. Hamuru bezelere ayırın ve üzerlerine nemli bir bez sererek mayalanması için dinlenmeye bırakın. Fırını 170 dereceye ayarlayın. Soğanları küp şeklinde doğrayın. Zeytinyağını tavaya dönün ve ardından doğradığınız soğanları ve sarımsakları ekleyerek pembeleşene kadar kavurun. Kıymayı ekleyin. Kıymanın da rengi değiştikten sonra karabiber, salça ve tuzu ilave edin. Taze fesleğenleri de ekleyin ve ardından ateşin altını kapatın. Yarım ay şeklinde açtığınız hamurların içine iç harcını koyun. Bir miktar mozzarella peyniri ekleyerek kapatın. Yağlı kağıt sermiş olduğunuz fırın tepsisine dizin ve 20 dakika süresince pişirin.