Meyve sineği nasıl ürer? Nereden gelir? Meyve sinekleri nasıl yok edilir?

Mutfağınızda düzensizce uçan bu küçük noktalar, meyve sineğidir. Isırmazlar, ancak bakterileri bir kaynaktan diğerine taşıyabilirler ve hızla çoğalırlar. Bir dişi günde 50'ye kadar yumurta bırakabilir ve bunların her biri bir hafta içinde larvadan ergine dönüşecektir. Bu ipuçlarıyla onları bir kez ve tamamen ortadan kaldırın.

MEYVE SİNEĞİ NEDİR VE MEYVE SİNEĞİ NEREDEN GELİR?

Meyve sinekleri küçük kırmızımsı kahverengi sineklere benziyor. Muhtemelen onları mutfağınızın etrafında, muhtemelen meyve kasesinin yanında çırpınırken göreceksiniz. Meyve sinekleri açık pencerelerinizden içeri girebilse de genellikle bakkaldan meyve ve sebzelerle getirilirler. Yumurtalarını çürüyen ürünlere ve şekerli yüzeylere bırakırlar ve bakkalda meyvenin yüzeyindeki herhangi bir kesik veya kesikten meyveye girerler.

MEYVE SİNEKLERİ NASIL YOK EDİLİR?

Bir istiladan kurtulmak için önce onları çeken her şeyi atın.

Mutfağınızda duran olgunlaşmış meyve sebzelerini atın

İstilayı ortadan kaldırana kadar yeni ürünleri buzdolabında saklayın

Çöpü çıkarın ve bu zararlıları besleyebilecek tüm kapları ve yüzeyleri (çöp kutunuzun dibi de dahil olmak üzere) dökülmelerden ve yiyecek artıklarından temizleyin

Meyve sinekleri sıcak ortamlarda geliştiğinden, olumsuz yaşam koşulları yaratmak için klimanızı çalıştırın

Ardından, bu meyve sineklerini yakalayın.

Meyve sineklerinden kurtulmanın ilk adımı, yumurtalarını bırakabilecekleri her şeyi uzaklaştırmaktır. Mutfağınızda duran olgunlaşmış meyve sebzelerini atın (yumurtadan çıktıktan sonra meyve sineği larvaları yiyeceğe girer ve beslenmeye başlar). İstilayı ortadan kaldırana kadar yeni ürünleri buzdolabında saklayın. Çöpü çıkarın ve bu zararlıları besleyebilecek tüm kapları ve yüzeyleri (çöp kutunuzun dibi de dahil olmak üzere) dökülmelerden ve yiyecek artıklarından temizleyin. Drenajı unutmayın: Bu, fermente atıklar içerebilecek nemli bir ortamdır. Son olarak, meyve sinekleri sıcak ortamlarda geliştiğinden (genellikle yılın daha sıcak aylarında istila ederler), olumsuz yaşam koşulları yaratmak için klimanızı çalıştırın.

Ardından, bu meyve sineklerini yakalayın.

Tercihlerinize ve elinizdeki malzemelere bağlı olarak meyve sineklerini yakalamanın birkaç etkili yolu vardır.

MEYVE SİNEKLERİNİ YAKALAMA YOLLARI

KAVANOZ VE HUNİ TUZAĞI

Bir cam kavanozun içine biraz yem koyun; olgunlaşmış ürünler, ketçap veya elma sirkesi, bira veya şarap gibi fermente bir sıvı işe yarayacaktır.

Ardından, sineklerin girmesi kolay ama çıkması neredeyse imkansız olan küçük bir giriş oluşturmak için ağzı aşağı bakacak şekilde kavanozun ağzına bir huni yerleştirin. (Huni yerine kağıt koni de kullanabilirsiniz.)

Kavanoz dolduğunda, boşaltmadan önce sineklerin süresinin dolmasını bekleyebilir veya süreci hızlandırmak için kavanozu dondurucuya koyabilirsiniz.

ŞİŞE VE PLASTİK SARMA TUZAĞI

Bu yöntem, neredeyse boş bir şişe sirke, bira veya şarabınız varsa idealdir. Açıklığı plastik sargıyla sıkıca kapatın ve plastikte bir veya iki delik açın.

Huni yönteminde olduğu gibi, meyve sinekleri deliklerden içeri girebilir ancak dışarı çıkamaz. Boş şişeyi atmadan önce, sıvının yüzeyinde yüzerek artık hareket etmeyene kadar bekleyin.