Engelliler Platformu’nun düzenlediği “ENGELLİLER FESTİVALİ”, 10-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Şişli Camiisi Meydan’ında gerçekleşecek.

2014 yılında kurulan ÖÇED (Özel Çocuklar Eğitim Ve Dayanışma Derneği), Türkiye’de özel gereksinimli bireylerin erken tanı alması ve erken eğitim programlarına dahil edilmesi için gerekli araştırma, inceleme, eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini arttırmak ve sektör profesyonelleri ile özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini bir araya getirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.



Ülkemizde her 68 çocuktan biri otizm ile dünyaya geliyor. Buna rağmen yapılan araştırmalar gösteriyor ki, Türkiye’deki birçok kişi “Otizm nedir?” sorusuna “Fikrim yok” yanıtını veriyor. ÖÇED, özel gereksinimli tüm bireylerin, erken tanısının konulması ve erken özel eğitim ile topluma kazandırılmasına öncülük etmek, ülkemizde özel eğitimde dünya standartlarını yakalamak için faaliyetlerini sürdürüyor.



10-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Şişli Camiisi Meydan’ında gerçekleşecek olan Engelliler Festivali’nde ÖÇED de yer alacak. Kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan sosyal gelişim ve eğitim derneği olan ÖÇED’in standını ziyaret ederek siz de farklı gelişen çocukları topluma kavuşturma çabasına destek verebilir; standlardan alacağınız ürünlerle onların eğitimine katkıda bulunabilirsiniz.



Tarih: 10-14 Mayıs 2017

Yer: Şişli Camiisi Meydanı