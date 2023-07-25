Olumlu düşünme ile hayatınızı bereketlendirin: Olumlu düşünmenin faydaları

Yakın tarihli bir çalışma, iyimser olanların aşağıdaki ana ölüm nedenleri riskinin önemli ölçüde daha düşük olduğunu buldu:

Kalp hastalığı

Felç

Kanser

Enfeksiyon

Solunum hastalıkları

Pozitif düşünmenin diğer kanıtlanmış faydaları arasında şunlar yer alır:

Daha iyi yaşam kalitesi

Daha yüksek enerji seviyeleri

Daha iyi bir psikolojik ve fiziksel sağlık

Daha hızlı iyileşme

Daha az soğuk algınlığı

Daha düşük depresyon oranları

Daha iyi stres yönetimi ve baş etme becerileri

Daha uzun ömür

Pozitif düşünme sihir değildir ve tüm problemlerinizi ortadan kaldırmaz. Yapacağı şey, sorunları daha yönetilebilir kılmak ve zorluklara daha olumlu ve üretken bir şekilde yaklaşmanıza yardımcı olmaktır.

Nasıl pozitif düşünülür?

Pozitif düşünme, olumlu kendi kendine konuşma ve imgeleme gibi etkisi kanıtlanmış farklı tekniklerle elde edilebilir. Beyninizi nasıl olumlu düşüneceğini eğitmenize yardımcı olabilecek, başlamanıza yardımcı olabilecek bazı ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

Güzel şeylere odaklanın

Zorluklar ve engeller hayatın bir parçasıdır. Bunlarla karşı karşıya kaldığınızda kötülükler ne kadar büyük, iyi şeyler de ne kadar küçük veya önemsiz görünürse görünsün, iyi şeylere odaklanın. Örneğin, biri planları iptal ederse, bunun size keyif aldığınız başka bir etkinlik yapabilmeniz için kazandırdığı fırsata odaklanın.

Minnettarlık alıştırması yapın

Minnettarlığın stresi azalttığı, özsaygıyı geliştirdiği ve çok zor zamanlarda bile direnci geliştirdiği gösterilmiştir. Size bir tür rahatlık veya mutluluk getiren insanları, anları düşünün ve günde en az bir kez minnettarlığınızı ifade etmeye çalışın. Bu, bir iş arkadaşınıza projeye yardım ettiği için, aile üyenize bulaşıkları yıkadığı için veya köpeğinize size verdikleri koşulsuz sevgi için teşekkür etmek olabilir.

Bir şükran günlüğü tutun

Araştırmalar, minnettar olduğunuz şeyleri yazmanın iyimserliğinizi ve esenlik duygunuzu arttırabileceğini bulmuştur. Bunu, her gün bir şükran günlüğü yazarak veya zor zamanlar geçirdiğiniz günlerde kullanmak için minnettar olduğunuz şeylerin bir listesini yaparak yapabilirsiniz.

Mizaha başvurun

Araştırmalar, gülmenin stres, kaygı ve depresyonu azalttığını bulmuştur. Aynı zamanda başa çıkma becerilerini, ruh halini ve özgüvenini geliştirir. Her durumda, özellikle de zor durumlarda mizaha açık olun ve kendinize gülmek için izin verin. Bu, anında ortamı yumuşatır ve işlerin daha az zor görünmesini sağlar. İçinizden pek gelmese bile rol yapmak veya kendinizi gülmeye zorlamak ruh halinizi iyileştirebilir ve stresinizi azaltabilir.

Pozitif insanlarla vakit geçirmek

Olumsuzluk da olumluluk da bulaşıcıdır. Birlikte vakit geçirdiğiniz insanları düşünün. Kötü bir ruh halindeki birinin bir odadaki neredeyse herkesi gerebileceğini fark ettiniz mi? Pozitif kişi ise başkaları üzerinde tam tersi bir etkiye sahiptir. Pozitif insanların etrafında olmanın özsaygıyı geliştirdiği ve hedeflere ulaşma şansını arttırdığı gösterilmiştir. Etrafınızı sizi yukarı taşıyacak ve iyi tarafı görmenize yardımcı olacak insanlarla çevreleyin.

Kendi kendinize olumlu konuşma pratiği yapın

Kendimize karşı en sert ve en eleştirel olma eğilimindeyiz. Zamanla bu, kendiniz hakkında yıkması zor olabilecek olumsuz bir fikir oluşturmanıza neden olabilir. Bunu engellemek için, kafanızdaki sese dikkat etmeniz ve kendi kendinize olumlu mesajlarla yanıt vermeniz gerekir. Örneğin, "Bunu gerçekten mahvettim" diye düşünmek yerine, "Farklı bir şekilde tekrar deneyeceğim" demeyi deneyin.

Araştırmalar, kendinizle konuşma şeklinizdeki küçük bir değişikliğin bile stres altında duygularınızı, düşüncelerinizi ve davranışlarınızı düzenleme yeteneğinizi etkileyebileceğini gösteriyor.

Negatif olduğunuz alanları belirleyin

Hayatınızın farklı alanlarına bir göz atın ve en olumsuz olma eğiliminde olduğunuz alanları belirleyin. Emin değil misiniz? Güvendiğiniz bir arkadaşınıza veya iş arkadaşınıza sorun. Muhtemelen, biraz içgörü sunabileceklerdir. Bir iş arkadaşınız, işyerinde olumsuz olma eğiliminde olduğunuzu fark edebilir. Eşiniz, özellikle araba kullanırken olumsuzlaştığınızı fark edebilir. Her seferinde bir alanı ele alın.

Her güne olumlu bir notla başlayın

Her güne canlandırıcı ve olumlu bir şeyle başladığınız bir ritüel oluşturun. İşte birkaç fikir:

Kendinize harika bir gün geçireceğinizi söyleyin.

Mutlu bir şarkı ya da çalma listesi dinleyin.

Birine iltifat ederek veya güzel bir şey yaparak pozitifliğinizi paylaşın.



Her şey ters gittiğinde nasıl olumlu düşünebiliriz?

Yas tutarken veya başka ciddi sıkıntılar yaşarken pozitif olmaya çalışmak imkansız görünebilir. Bu zamanlarda, umut ışığını bulmak için üzerinizdeki baskıyı azaltmak önemlidir. Bunun yerine, bu enerjiyi başkalarından destek almaya kanalize edin. Olumlu düşünme, sahip olduğunuz her olumsuz düşünceyi veya duyguyu gömmek veya zor duygulardan kaçınmakla ilgili değildir. Hayatımızdaki en düşük noktalar, genellikle bizi ilerlemeye ve olumlu değişiklikler yapmaya motive eden noktalardır.

Böyle bir dönemden geçerken, kendinizi teselliye ve sağlıklı tavsiyelere ihtiyacı olan iyi bir arkadaş gibi görmeyi deneyin. Ona ne söylerdiniz? Muhtemelen onun duygularını kabul edecek ve bu durumda üzgün ya da kızgın hissetmeye hakkı olduğunu ona hatırlatacak, ardından her şeyin daha iyi olacağına dair bir hatırlatmayla destek sunacaksınız.

Olumsuz düşünmenin yan etkileri

Olumsuz düşünce ve buna eşlik edebilecek pek çok duygu, örneğin karamsarlık, stres ve öfke, bir dizi fiziksel belirtiye neden olabilir ve hastalık riskinizi arttırabilir ve yaşam sürenizi kısaltabilir. Stres ve diğer olumsuz duygular, vücutta stres hormonu salınımı, metabolizma ve bağışıklık fonksiyonu gibi çeşitli süreçleri tetikler. Uzun süreli stres, vücudunuzdaki iltihaplanmayı arttırır ve bu da bir dizi veya ciddi hastalığa neden olur.

Stresin bazı belirtileri şunlardır:

Baş ağrısı

Vücut ağrıları

Mide bulantısı

Tükenmişlik

Uyumakta zorluk

Stres, öfke ve düşmanlık ise aşağıdaki risklerin daha yüksek olmasıyla ilişkilendirilmiştir:

Kalp rahatsızlığı

Kalp krizi

Felç

Bunama

Ne zaman tıbbi yardım alınmalı?

Olumsuz düşüncelerin sizi tükettiğini hissediyorsanız ve duygularınızı kontrol etmekte zorlanıyorsanız, bir doktora görünün. Pozitif psikoloji veya terapi gibi yardımlardan yararlanabilirsiniz. Kalıcı olumsuz düşünceler, altta yatan bir psikiyatrik durumdan da kaynaklanabilir. Yıllardır sizinle olan kötümserliği ve olumsuz düşünceleri bir gecede değiştirmezsiniz, ancak biraz pratikle olaylara daha olumlu bir bakış açısıyla nasıl yaklaşacağınızı öğrenebilirsiniz.