Onuncu yıla özel kutlama

Halkla ilişkiler alanında hizmet veren Mu İletişim Ajansı, 10’uncu yılını kutluyor. Ajans kurucusu Mehmet Ustaoğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir davetle mutluluklarını katılımcılarla beraber kutladı.

Düzenlenen etkinlikte bir atölye gerçekleştirildi. Şef Hayriye Zara ile İtalyan makarnası yapımı öğrenildi. Mehmet Ustaoğlu’nun 10 yılı değerlendirdiği konuşma ile duygusal anlar da yaşandı.